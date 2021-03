Sardegna bianca ma stretta sulle seconde case e sugli arrivi

La Sardegna, unica Regione italiana in zona bianca, ha scelto la linea dura sugli spostamenti nelle seconde case (TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID): i proprietari non residenti possono entrare solo per comprovate esigenze lavorative o motivi di salute e comunque presentando la certificazione di vaccinazione avvenuta o di negatività al tampone. L'ordinanza adottata dal presidente Solinas, valida dal 18 marzo al 6 aprile, è sulla scia di quelle della Valle d'Aosta e dell'Alto Adige che da subito avevano emanato un provvedimento restrittivo rispetto al decrreto del Governo.

Le zone rosse in Regione

In Regione sono tre i comuni in zona rossa, ultimo annunciato Sarroch, nel Cagliaritano, dopo La Maddalena nel Sassarese e Sindia nel Nuorese. Inoltre il sindaco di Sant'Antioco, Ignazio Locci, ha firmato un'ordinanza che prevede dal 18 marzo l'obbligo di quarantena per 10 giorni sull'isola a sud ovest della Sardegna anche se si è in possesso di tampone antigenico-rapido negativo. Escluse dall'isolamento le persone già vaccinate e chi arriva per motivi di lavoro, necessità o salute dimostrabili con l'autocertificazione. Sanzioni da 400 a 3.000 euro. E' "una misura di prevenzione, di tutela della nostra comunità, un piccolo contributo di conservazione della cosiddetta zona bianca", ha chiarito il sindaco.