Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: il teaser trailer ufficiale

Il secondo film della Fase 4 del MCU farà il proprio debutto nei cinema americani il 3 settembre 2021. Non vi è ancora una data italiana

È stato diffuso il primo teaser trailer di “Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli”. Si tratta del secondo film in programma per i Marvel Studios relativo alla Fase 4 del MCU. Un progetto particolarmente atteso dai fan e soprattutto molto importante. A differenza di “Black Widow”, non sarà ambientato nel passato, raccontando una storia particolarmente rilevante per gli avvenimenti del prossimo ciclo narrativo.

Dopo il via libera alla pellicola su Vedova Nera, interpretata da Scarlett Johansson, ottime notizie giungono anche dal titolo diretto da Destin Daniel Cretton. Il mondo del cinema si avvia verso un ritorno alla normalità, come dimostrato anche da questi annunci. Per quanto manchi ancora una data d'uscita per il mercato italiano, è stato svelato come "Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli" arriverà negli USA il prossimo 3 settembre 2021.

Per la prima volta verrà portata al cinema la storia di Shang-Chi, anche noto come The Master of Kung-Fu, apparso nei fumetti Marvel per la prima volta nel 1973. Il ruolo del protagonista è stato affidato a Simu Liu, per la prima volta impegnato in un progetto di grande rilievo sul grande schermo. La sua carriera lo ha infatti visto impegnato nel mondo delle serie TV.