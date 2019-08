Spider-Man – Un nuovo universo, un Uomo Ragno da Oscar

Lunedì 2 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection va in onda in prima tv il film premiato con l’Oscar e il Golden Globe per il Miglior film d’animazione, che racconta di un ragazzo che scopre di essere il nuovo Spider-Man.

E se l’Uomo Ragno esistesse veramente? O meglio, se ne esistessero più di uno, anzi addirittura infiniti, uno per ognuno degli universi paralleli che (almeno secondo alcuni) affiancano il nostro? È quello che racconta Spider-Man – Un nuovo universo, film d’animazione in prima visione tv lunedì 2 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection (canale 303).



Parallelo alle storie dell’Uomo Ragno che tante volte ci siamo sentiti raccontare al cinema e nei fumetti, Spider-Man – Un nuovo universo racconta con un approccio sperimentale che non esita a mescolare tecniche e stili differenti la storia di Miles Morales, un ragazzino afro-ispanico di New York, che si trova a fare i conti con un’incredibile realtà: lui, infatti, è il nuovo supereroe con i poteri da ragno.



A dire il vero, nel mondo in cui Miles Morales vive di Uomo Ragno ce ne sarebbe già uno. Ma quando per un incidente i tanti multiversi esistenti entrano in collisione, non solo il ragazzino sviluppa straordinari poteri, ma scopre anche che ci sono tanti altri Spider-Man come lui. O meglio, come lui, ma anche molto diversi da lui.



Fra trovate geniali, sequenze epiche affiancate a momenti comici e un ritmo che non accenna mai a rallentare, Spider-Man – Un nuovo universo si dimostra così a sorpresa uno dei migliori (e probabilmente il più originale) superhero movie degli ultimi anni.



Non a caso, la pellicola diretta da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rotham e tratta dai fumetti cosiddetti “del Ragnoverso” ha conquistato tanto il pubblico, quanto la critica, facendo incetta di riconoscimenti: i più prestigiosi sono senza dubbio l’Oscar e il Golden Globe per il Miglior film d’animazione, che vanno così a premiare un’opera che è riuscita nell’impresa di essere mainstream e allo stesso tempo di sperimentare senza il timore di avventurarsi in territori poco familiari al grande pubblico.



