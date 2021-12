Tom Holland sarà Fred Astaire in un prossimo biopic

In attesa di vedere sul grande schermo l'ultimo emozionante capitolo di Spider-Man, Tom Holland ha ammesso che inizierà a breve a lavorare sul suo prossimo copione. L'attore britannico è stato coinvolto per la produzione di un film biografico in cui vestirà i panni (e le scarpette da ballo) del leggendario Fred Astaire. La conferma è arrivata nel corso di un'intervista legata alla promozione della pellicola “ Spider-Man: No Way Home ”, nelle sale italiane dal 15 dicembre.

Protagonista in un biopic su Fred Astaire

Il futuro di Tom Holland, quello post Spider-Man, il personaggio che gli ha dato il successo internazionale, accompagnato da una visibilità senza pari, è appena cominciato. Il venticinquenne interprete dell'Uomo Ragno, ha confermato di essere già in contatto con la produzione del suo prossimo lavoro cinematografico, un biopic dedicato alla leggenda di Hollywood Fred Astaire.

Holland ha ammesso di non aver ancora letto la sceneggiatura che è giunta nelle sue mani proprio in questi giorni in cui l'attore è impegnato per il lancio internazionale di “Spider-Man: No Way Home”, terzo e attesissimo capitolo della trilogia iniziata sul grande schermo nel 2017.

La produttrice del nuovo progetto incentrato su Fred Astair, Amy Pascal, già producer dei tre ultimi Spider-Man, aveva già fatto il nome di Tom Holland per questo nuovo lavoro in un'intervista dello scorso novembre ma fino ad oggi non c'era stata alcuna conferma dell'accordo tra le parti. Il nuovo film sarà un progetto della Sony e, almeno sulla carta, lascerebbe molto spazio al protagonista. In questo senso, sarebbe molto diverso da “Fred & Ginger”, con Jamie Bell e Margaret Qualley in cui l'attenzione è ripartita sulla storia della coppia di ballerini e il loro amore, sia dentro che fuori lo schermo.