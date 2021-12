Spider-Man: Across the Spider-Verse, spazio per Tom Holland e Zendaya?

Spider-Man: Across the Spider-Verse, parte 1, è già uno dei film più attesi dell’universo supereroistico Marvel. Il trailer lanciato all’improvviso ha lasciato tutti di stucco. L’impatto grafico è esaltante, a dir poco. Ci sarà spazio per una storia alquanto complessa, che richiederà due pellicole per essere esplicata al meglio.

approfondimento

I migliori film da vedere a dicembre al cinema e in streaming. FOTO

Il protagonista sarà ancora una volta Miles Morales ma potrebbe esserci spazio per il Peter Parker del MCU e per MJ, ovvero per Tom Holland e Zendaya. I due sarebbero pronti a prendere parte alla produzione del film d’animazione. Nel corso di un’intervista per la promozione di Spider-Man: No Way Home, l’attrice ha spiegato: “Li adoro e sto aspettando soltanto che mi chiamino. Ragazzi, chiamateci. Metteteci nel nuovo film. Vogliamo esserci”.

Tom Holland è sceso un po’ più nei dettagli, spiegando d’aver avuto dei contatti con Amy Pascal: “Amy mi ha chiesto in realtà se volevo esserci. Nessuno però è tornato da me per dirmi altro”. Potrebbe esserci la possibilità di un ulteriore crossover dopo quelli con gli altri Spider-Man già mostrati e quelli che troveranno spazio nel prossimo film.