Fumetti, Peter Parker e i suoi prossimi 60 anni secondo Humberto Ramos

I suoi primi 60 anni non sono stati certo noiosi e i prossimi promettono di non essere da meno. L'arzillo "vecchietto" è il sempre verde amichevole ragnetto di quartiere e a immaginare il futuro di Spider-Man e uno dei suoi padri nobili, Humberto Ramos, che qualche tempo fa, in occasione della Milan Games Week, faceva previsioni radiose per il buon Peter Parker.

Come immagini i prossimi 60 anni di Spider-Man?

Penso che il nome dica tutto. Il titolo è The Amazing Spiderman (trad. Lo Spettacolare Spiderman), così spero che i prossimi 60 anni saranno spettacolari: è un personaggio che non è invecchiato. Più passano gli anni e più cresce il numero di fan. Penso che sia un personaggio che si riferisce a tutti. Oggi Marvel ha fatto un grande lavoro cercando di avvicinarlo al pubblico più giovane con i film, le serie tv, i videogiochi e tutti i canali che parlano a un'audience più giovane. Posso sperare che Spider-Man vivrà altri 60 magnifici anni.



Cosa pensi dei videogiochi di Spiderman?

Penso che i videogiochi di Spider-Man siano grandiosi, voglio dire, ho quasi 52 anni e proprio questa settimana cade il mio compleanno, per questo sono contento di avere Marvel qui a Milano. La prima volta che ho saputo del videogioco di Spider-Man avevo circa 3 anni e c'era questo piccolo punto che con molta immaginazione ti faceva credere che fosse Spider-Man che oscillava, ma oggi se si guarda ai videogiochi - sono pessimo a giocare ai videogiochi - è come guardare un film e ti senti parte del film e sei a tutti gli effetti il protagonista del tuo stesso film. Con tutte queste cose in arrivo così velocemente, mi chiedo cosa accadrà tra qualche anno. Realtà virtuale, forse? In ogni caso, a oggi, amo i videogiochi di Spider-Man.