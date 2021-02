Spider-Man di De Matteis, all'inizio de "L'ultima caccia di Kraven"

In una nuova collana di Panini Comics l’opera dell’autore italoamericano sulle pagine di Spider-Man. A partire dal suo classico più celebre Condividi:

Se c’è qualcosa di paragonabile per potenza e lirismo alla morte di Superman nell’universo Marvel, che si è sempre distinto da quello Dc anche per questi dettagli, è paradossalmente quella di un supervillain: Kraven il cacciatore. L’arcinemico dell’Uomo Ragno, o Spider-Man per gli anglofoni, è assoluto protagonista del ciclo L’ultima caccia di Kraven, sceneggiato da John Marc DeMatteis e illustrato dalla coppia Zeck/McLeod nell’ormai lontano 1987 e ora riproposta a puntate da Panini Comics in una nuova collana dedicata all’autore italo-americano (Marvel Integrale: Spider-Man di J.M. DeMatteis 1, euro 4,90).

Sconfitta e rivincita di Spider-Man leggi anche Spider-Man, la Marvel vuole Keanu Reeves come Kraven il Cacciatore Nella storia, senza anticipare granché a chi non avesse ancora avuto modo di leggerla, si inizia con l’annientamento dell’arrampicamuri, finalmente vinto e letteralmente sepolto vivo dal rivale che ne assume le caratteristiche e le proprietà (come da ancestrale tradizione venatoria), e si finisce con la morte vera e irreversibile, per quanto possa esserlo nel mondo dei fumetti, di chi l’ha saputo sconfiggere. In mezzo pagine densissime di pathos e introspezione psicologica, caratteristica della scrittura di DeMatteis.

DeMatteis, da toni lievi al drammatico leggi anche Spider-Man 2099, nuove foto del film sequel di Spider-Man Anche in questo caso, l'autore si dimostra in grado di passare dai toni lievi della sua Justice League a quelli drammatici e psicoanalitici del Bambino dentro, guarda caso un racconto sempre legato al suo ciclo su Spider-Man e impreziosito dalle matite di Sal Buscema, che con L’Ultima caccia di Kraven si può dire rappresenti un dittico. Nella nuova collana Marvel si parte dalla più celebre delle fatiche JMD per poi tornare indietro cronologicamente e ripercorrere la sua opera alle redini dell’Arrampicamuri. Il formato è quello brossurato tascabile, ma il contenuto è davvero incommensurabile. Buona caccia online, in edicola o fumetteria.