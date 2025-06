Oroscopo della settimana, le previsioni dal 16 al 22 giugno

È tutto pronto per affrontare una nuova settimana. Sarà significativa e piena di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 16 al 22 giugno.

Un lieve nervosismo vi spinge a riflettere su parole non dette, ma il cielo offre anche spunti creativi e soluzioni stabili. In amore sfruttate la passione nei primi giorni, poi attenzione al dialogo. Nel lavoro e nella fortuna, meglio evitare scelte impulsive.



Le stelle vi sorridono e vi sostengono in tutte le aree della vostra vita. Ottimo periodo per prendere decisioni importanti, migliorare le relazioni e concentrarvi su voi stessi. In amore e sul lavoro, possibilità concrete. La fortuna segue i vostri passi.



Settimana instabile, con emozioni contrastanti da gestire con equilibrio. In amore l’entusiasmo iniziale potrebbe spegnersi. Sul lavoro occorre organizzarsi bene per evitare stress. La fortuna non vi abbandona, ma occhio agli sprechi. I risultati passati torneranno utili per mantenere stabilità.



Settimana energica e positiva, ideale per lasciarsi alle spalle dubbi e incertezze. In amore dialogo e romanticismo rafforzano la coppia. Sul lavoro preparatevi al cambiamento con fiducia. La fortuna vi accompagna: potrebbero arrivare sorprese gradite e momenti davvero gratificanti.



La settimana smorza la vostra impulsività, aiutandovi a gestire meglio le emozioni. In amore potreste sentirvi poco ispirati, ma è solo passeggero. Sul lavoro buone prospettive per chi cerca stabilità. Usate razionalità, piccoli desideri possono realizzarsi con attenzione.



Settimana positiva per energia e determinazione. Vi sentirete più sicuri e pronti a rimettere ordine dove serve. In amore cresce la complicità. Sul lavoro avete la grinta giusta per ottenere risultati. La fortuna vi sostiene con nuove opportunità e soddisfazioni.