La nuova data d’uscita del film d’animazione è fissata per il 7 ottobre 2022 dopo un rinvio per il coronavirus

Un anno e mezzo prima di poter entrare in sala e godersi questo spettacolo visivo, con l’account Twitter ufficiale del film che ha deciso di festeggiare l’arrivo del 2021: “Un anno più vicini al 2022”. Nel post pubblicato spazio anche a due nuove fotografie. Un assaggio dello Spider-Man che giungerà per sconvolgere ulteriormente la vita di Miles Morales .

La prima data d’uscita prevista era l’8 aprile 2022, rinviata poi a ottobre dello stesso anno a causa dell’emergenza coronavirus( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). C’è grande esaltazione nell’ambiente per questo titolo, considerando quanto fatto col primo, che rappresenta uno dei prodotti dal maggiore impatto visivo degli ultimi anni. Il sequel promette d’essere ancora più innovativo, stando alle parole del produttore Chris Miller : “Lo sviluppo di nuove tecniche artistiche rivoluzionarie per il prossimo film del Ragnoverso mi sta già lasciando a bocca aperta. Il primo film sembra antiquato a confronto”.

Miles Morales è un grande ammiratore di Spider-Man. Segue le sue avventure per le vie di New York ma, di colpo, si ritrova ad avere i suoi stessi poteri (alcuni differenti) dopo il morso di un ragno. Dopo aver assistito al decesso del suo eroe, scopre il piano segreto dello spietato Kingpin, che ha costruito un acceleratore di particelle per accedere a universi paralleli.

Il suo obiettivo è quello di ritrovare la sua famiglia, riconnettendosi con sua moglie Vanessa e suo figlio Richard, morti in un incidente d’auto. Dagli altri universi giungono però altre versioni di Spider-Man, tutte differenti. Vi è Peter Parker di Terra 616, ormai depresso e appesantito, deluso dalla vita dopo la fine della storia con MJ. Spazio anche Gwen Stacy, ovvero Spider-Gwen di Terra-65. Tutti insieme dovranno sconfiggere Kingpin, riaprendo i portali per tornare a casa. Una prova del fuoco per Miles, che dovrà lottare per diventare un vero eroe.

In una scena dopo i titoli di coda si vede lo Spider-Man del 2099, Miguel O’Hara. Questi scopre che la crisi interdimensionale si è risolta. Costruisce il proprio ordigno per viaggiare nel multiverso e si ritrova faccia a faccia con lo Spider-Man di Terra-67, la dimensione nella quale si svolge la serie animata del 1967. I due però finiscono col litigare.