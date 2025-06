Vedere l'arcobaleno, quando la fotografia racconta l'inclusione

Il reportage fotografico promosso da EDGE – Leaders for Change a sostegno di Casa Arcobaleno, progetto di Spazio Aperto Servizi nato in collaborazione con il Comune di Milano che offre accoglienza a giovani persone LGBTQIA+ allontanate o discriminate dalla propria famiglia d’origine ascolta articolo

Nato da un’idea di Claudio Accardi, tradotta in immagine da Enzo Ranieri, con la direzione creativa a cura di TEMA e gli allestimenti di Garibaldi Architects, il reportage vedere l’arcobaleno è nato con un duplice obiettivo: raccogliere fondi per Casa Arcobaleno, attraverso un’asta benefica che si è svolta martedì 27 maggio presso il Museo Bagatti Valsecchi e contribuire alla diffusione di una cultura fondata sul rispetto, sull’accoglienza e sull’inclusione, attraverso una mostra fotografica che avrà luogo dal 15 al 29 giugno presso La Fabbrica del Vapore con il Patrocinio del Comune di Milano.

Vedere l’arcobaleno è frutto di un anno di lavoro a fianco delle persone accolte e dell’équipe di Casa Arcobaleno, un percorso di ascolto e condivisione che ha permesso di restituire, attraverso le immagini, la forza e la complessità delle loro storie. Da luglio 2024, Enzo Ranieri ha documentato con la sua macchina fotografica l’impegno, la forza e la quotidianità delle persone ospiti di Casa Arcobaleno — un luogo diventato un punto di riferimento per persone LGBTQIA+ in situazioni di fragilità. Il reportage fotografico racconta momenti di vita quotidiana: gesti semplici, spesso dati per scontati, ma non sempre accessibili a chi proviene da contesti dove i legami affettivi sono stati fragili, non liberi o non riconosciuti. Queste esperienze tornano a essere possibili grazie al lavoro dell’équipe educativa, che offre ascolto, presenza e strumenti per ricostruire una relazione con sé e con gli altri. Così si ritrova un tempo proprio, uno spazio abitabile. Le immagini non cercano l’eccezionale. Raccontano l’essenziale: sentirsi parte, condividere, stare bene. Un racconto asciutto, che restituisce il valore sottile della normalità — quando finalmente può accadere.

I PARTNER DEL PROGETTO: Spazio Aperto Servizi è una cooperativa sociale attiva da oltre trent’anni nel territorio milanese. La sua missione è offrire risposte concrete ai bisogni delle persone in situazione di fragilità, attraverso una rete integrata di servizi socio-sanitari, educativi, assistenziali e di accoglienza abitativa. Lavora ogni giorno per costruire percorsi di inclusione, autonomia e benessere, mettendo al centro la dignità e i diritti di ciascuna persona. Tra i progetti promossi dalla cooperativa, Casa Arcobaleno rappresenta un esempio concreto di accoglienza e tutela dei diritti delle persone LGBTQIA+. Nato in collaborazione con il Comune di Milano, Casa Arcobaleno è uno spazio sicuro e protetto pensato per accogliere giovani persone che, a causa del proprio orientamento sessuale, dell’identità di genere o del un percorso di affermazione di genere, sono state respinte dalla propria famiglia di origine. È un luogo dove sentirsi accolte, riconosciute e libere di costruire il proprio progetto di vita, seguendo i propri desideri. Un rifugio che diventa casa, rete di sostegno e punto di ripartenza per ogni persona che si è ritrovata improvvisamente senza un tetto e senza affetti, ma con il diritto e il desiderio di essere sé stessa. EDGE è un network che promuove la crescita personale e professionale di per le LGBTQIA+ e alleati, unita dalla volontà di contribuire in modo propositivo al progresso della società civile italiana. Una comunità consapevole con l’obiettivo di stimolare un percorso condiviso di crescita e di riconoscimento del ruolo e del valore delle persone LGBTQIA+ all’interno dei luoghi di lavoro, del tessuto professionale, sociale ed economico. Si rivolge in particolare alla business community e si propone come interlocutore per le aziende i decisori pubblici, sensibilizzando sulle esigenze e sulle opportunità legate all’inclusione. Claudio Accardi, consulente esperto di creatività e sostenibilità, che nel 2020 ha fondato Common e dal 2023 è socio di EDGE, ha coinvolto per l'occasione Enzo Ranieri - fotografo il cui sguardo nasce dall’esperienza a fianco di grandi maestri internazionali e si è affinato nel tempo attraverso reportage, ritratti e campagne di moda che oggi racconta il mondo attraverso immagini che toccano l’anima, esplorando temi sociali con uno stile autentico, narrativo e carico di umanità - e TEMA - direttore artistico, prima negli Stati Uniti, ora in Francia, che da 25 anni si occupa dell’immagine e della comunicazione di marchi internazionali della moda, nel lusso e nella cosmetica.