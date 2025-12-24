Babbo Natale, Flightradar24 attiva Santa Tracker per seguire il volo

Babbo Natale, Flightradar24 attiva Santa Tracker per seguire il viaggio da RovaniemiLifestyle
Seguire il viaggio di Babbo Natale nel mondo da oggi è possibile. Flightradar24, l'applicazione che permette di tracciare i voli in tempo reale su una mappa globale, ha attivato la nuova funzione “Santa Tracker” per seguire l'itinerario della slitta guidata dal celebre uomo con la barba e il cappello rosso che a Natale consegna i regali ai bambini. Il viaggio di Babbo Natale e delle sue renne è partito il 23 dicembre dal villaggio di Rovaniemi e, nei prossimi giorni, proseguirà per tutto il mondo. Gli utenti avranno quindi la possibilità di seguire il percorso natalizio direttamente sulla mappa di Flightradar24, dove apparirà non come la classica icona gialla, ma come una simpatica slitta trainata dalle renne.
Il percorso di Babbo Natale su Flightradar24
Come specifica Flightradar24, scherzando sulle caratteristiche del volo, la slitta di Babbo Natale è un modello “Rangifer tarandus a 9 motori unico nel suo genere” con “1.753 anni”: si tratta del “velivolo attivo più antico al mondo”. Negli ultimi anni, è stato eccezionalmente “aggiunto un nono motore in condizioni di volo strumentale a causa della nebbia” ed è stato installato “un transponder ADS-B che permette di tracciare con precisione la posizione di Babbo Natale e di aiutare tutti i bambini ad andare a letto prima del suo arrivo".
©IPA/Fotogramma
