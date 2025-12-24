Babbo Natale, Flightradar24 attiva Santa Tracker per seguire il volo

Flightradar24, l'applicazione che permette di tracciare i voli in tempo reale, ha attivato la nuova funzione “Santa Tracker” per seguire l'itinerario della slitta guidata da Babbo Natale. Il viaggio è partito il 23 dicembre dal villaggio di Rovaniemi e, nei prossimi giorni, proseguirà per tutto il mondo. Gli utenti avranno quindi la possibilità di seguire il percorso direttamente sulla mappa

Seguire il viaggio di Babbo Natale nel mondo da oggi è possibile. Flightradar24, l'applicazione che permette di tracciare i voli in tempo reale su una mappa globale, ha attivato la nuova funzione “Santa Tracker” per seguire l'itinerario della slitta guidata dal celebre uomo con la barba e il cappello rosso che a Natale consegna i regali ai bambini. Il viaggio di Babbo Natale e delle sue renne è partito il 23 dicembre dal villaggio di Rovaniemi e, nei prossimi giorni, proseguirà per tutto il mondo. Gli utenti avranno quindi la possibilità di seguire il percorso natalizio direttamente sulla mappa di Flightradar24, dove apparirà non come la classica icona gialla, ma come una simpatica slitta trainata dalle renne.