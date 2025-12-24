Capodanno 2026, cosa fare a Palermo: gli eventi in programma

Offerte Sky
La città di Palermo è pronta a celebrare l'arrivo del 2026 con una grande serata di musica e intrattenimento in Piazza Ruggero Settimo. A esibirsi Arisa e i The Kolors

La città di Palermo è pronta a celebrare l'arrivo del 2026 con una serata di musica e intrattenimento. Il cuore dei festeggiamenti sarà Piazza Ruggero Settimo. Anche quest’anno, ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla, l’amministrazione comunale vuole salutare il nuovo anno con un grande evento in piazza Politeama insieme ai cittadini e ai visitatori della città "con un grande evento aperto a tutti e artisti di calibro nazionale". A esibirsi Arisa e i The Kolors.

Capodanno in piazza

La notte del 31 dicembre 2025 Palermo celebrerà appunto l’arrivo del 2026 con un grande concerto in piazza, gratuito e aperto a tutti. L'evento si terrà in Piazza Ruggero Settimo, di fronte al Teatro Politeama. Il concerto prenderà il via alle 21 con la conduzione di Marco e Raf e il djset di Radio Kiss Kiss, radio partner ufficiale dell’evento. Sul palco, in un'atmosfera pop e di festa, intorno alle 22.30 si esibiranno Arisa e The Kolors.

Capodanno al Teatro Massimo

Un'alternativa sofisticata per festeggiare la fine del 2025 è il concerto al teatro Massimo: il 1 gennaio 2026 alle 11 l'appuntamento è nella Sala Grande con "The sound of tomorrow" o alle 18:30 nella Sala Grande con il "Concerto di Capodanno" (biglietti da 40 a 110 euro). 

Capodanno a Palazzo Leone

Per una serata di festa e divertimento una buona idea è trascorrere la serata a Palazzo Leone. Per la notte del 31 dicembre 2025, la storica location nel cuore di Palermo apre le sue porte per una serata speciale: una cena di gala con musica dal vivo, dopocena animato e spazio dedicato anche per i più piccoli.

Capodanno 2026, dove festeggiare in Italia e in Europa

Ammirare i fuochi d'artificio da record di Funchal o passeggiare tra le installazioni dell'Amsterdam Light Festival. Ma anche assistere al Falò del Vecchione in Piazza Maggiore, a Bologna, e partecipare allo show pirotecnico dal bacino di San Marco, a Venezia. A poco più di tre settimane di distanza dall'inizio del nuovo anno vi proponiamo una lista di destinazioni dove brindare al 2026 a cura di Costanza Ruggeri

