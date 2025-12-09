Capodanno 2026, dove festeggiare in Italia e in Europa

 Capodanno 2026, dove andare in viaggio: 15 città in Italia e in Europa da visitare. FOTO
Capodanno 2026, da Bologna a Madeira: 15 mete dove festeggiare in Italia e in Europa

Ammirare i fuochi d'artificio da record di Funchal o passeggiare tra le installazioni dell'Amsterdam Light Festival. Ma anche assistere al Falò del Vecchione in Piazza Maggiore, a Bologna, e partecipare allo show pirotecnico dal bacino di San Marco, a Venezia. A poco più di tre settimane di distanza dall'inizio del nuovo anno vi proponiamo una lista di destinazioni dove brindare al 2026

a cura di Costanza Ruggeri

