Capodanno 2026, dove festeggiare in Italia e in Europa

Capodanno 2026, da Bologna a Madeira: 15 mete dove festeggiare in Italia e in Europa
Ammirare i fuochi d'artificio da record di Funchal o passeggiare tra le installazioni dell'Amsterdam Light Festival. Ma anche assistere al Falò del Vecchione in Piazza Maggiore, a Bologna, e partecipare allo show pirotecnico dal bacino di San Marco, a Venezia. A poco più di tre settimane di distanza dall'inizio del nuovo anno vi proponiamo una lista di destinazioni dove brindare al 2026
a cura di Costanza Ruggeri
- A Roma, il Circo Massimo ospiterà anche per il Capodanno 2026 il grande concerto gratuito del 31 dicembre, con inizio previsto intorno alle 21.30 e conclusione verso le 2 del mattino. Sul palco si alterneranno artisti italiani e internazionali per accompagnare il pubblico fino al countdown di mezzanotte, quando l’area verrà illuminata da uno spettacolo di fuochi d’artificio e giochi di luce. L’ingresso sarà gratuito e regolato da controlli di sicurezza
- Venezia accoglierà il 2026 con uno show pirotecnico nel Bacino di San Marco. I giochi di luce, visibili dalle Rive vicino all’Arsenale, creeranno un’atmosfera unica con riflessi sull’acqua. Per una notte di San Silvestro all’insegna della musica classica, al Gran Teatro La Fenice tornerà l’appuntamento con il tradizionale Concerto di Capodanno. E per un inizio 2026 da "brividi" il Lido di Venezia sarà la locatione del tradizionale bagno del 1 gennaio
- Bologna accoglierà il 2026 rinnovando la tradizione del Falò del Vecchione in Piazza Maggiore, simbolo del passaggio dal vecchio al nuovo anno e appuntamento identitario per la città. L’evento, organizzato come di consueto dal Comune, unisce spettacolo, musica e una forte componente simbolica: il rogo del Vecchione rappresenta la volontà di lasciarsi alle spalle l’anno trascorso
- Orvieto è la destinazione italiana perfetta per chi vuole trascorrere l’ultimo dell’anno ballando insieme ai musicisti dell’Umbria Jazz Winter. La formula del Festival prevede eventi senza soluzione di continuità da mezzogiorno a tarda notte: il cartellone di questa edizione parla di oltre 80 eventi, 5 palchi, 23 band e circa 150 musicisti per oltre 120 ore di musica con il filo conduttore del jazz, da quello tradizionale a quello contemporaneo
- Ferrara si prepara al grande evento di San Silvestro, che saluterà - anche quest’anno, come da tradizione - l’arrivo del 2026. Piazza Castello pronta ad accendersi con il tradizionale show pirotecnico e musicale. Alle 23.55, il conto alla rovescia introdurrà lo spettacolare incendio del Castello, un'esplosione di colori e suoni a partire dalla mezzanotte. L'Orchestra a plettro Gino Neri si esibirà al Teatro Comunale per il Concerto di Capodanno
- Ad Arabba nel Bellunese, “The place to ski” nelle Dolomiti, il 2025 si saluta sulle piste con la tradizionale fiaccolata di fine anno che vede i maestri della Scuola Sci e Snowboard affrontare insieme ad allievi e amanti dello sci l’ultima discesa dell’anno illuminata dalle fiaccole. L’ultima corsa con la seggiovia per partecipare alla fiaccolata è alle ore 16.30, mentre dalle ore 17 gli spettatori potranno ammirare le scie luminose scendere a valle
- Mercoledì 1 gennaio alle 11.30 l’appuntamento è a Riccione con i temerari che in mare, di fronte a piazzale Roma, saluteranno l’anno nuovo. Le edizioni passate hanno visto migliaia di spettatori e sempre più coraggiosi, che hanno deciso di sfidare le onde e il freddo dell'Adriatico. Il primo tuffo dell’anno è un simpatico tributo al mare della cittadina romagnola, elemento vitale e caratteristico della sua essenza
- Il World Record Book li ha definiti il più bello spettacolo pirotecnico del mondo: i fuochi d'artificio di Madeira partono da 36 postazioni diverse disposte nell’anfiteatro naturale della capitale, Funchal, e da alcune piattaforme sull’acqua. Si tratta di uno spettacolo che combina tecnologia e creatività per creare un'esperienza visiva unica in un arcipelago portoghese che dista 500 chilometri dalle coste del Marocco
- Giunto alla sua 14esima edizione, l'Amsterdam Light Festival (dal 27 novembre al 18 gennaio 2026) è diventato nel tempo uno dei punti fermi del programma di inizio anno della Capitale olandese con decine di installazioni luminose realizzate da artisti di fama internazionale sparse per le vie e i canali e attive, tutti i giorni, dalle 17 alle 23. Il modo più popolare per ammirare le installazioni è partecipare a una crociera sui canali
- Silvesterpfad (Percorso di San Silvestro) è il cuore dei festeggiamenti di Capodanno a Vienna, con stand gastronomici, DJ set, spettacoli di ballo e concerti. Allo scoccare della mezzanotte, si potrà salutare il nuovo anno ballando sulle note del valzer di Johann Strauss. Rinomato è anche il concerto della Filarmonica, organizzato ogni anno all’Opera di Stato di Vienna, trasmesso la mattina di Capodanno anche in televisione
- Plaza del Ayuntamiento sarà il fulcro della festa di Capodanno di Valencia, con una grande area da ballo, uno spettacolo pirotecnico a mezzanotte e proiezioni di luci sulla parete del Palazzo del Municipio. Dopo la mezzanotte, i festeggiamenti continuano con musica e brindisi a base di Agua de Valencia, il cocktail simbolo della città a base di succo d'arancia fresco, spumante locale (cava), vodka e gin
- Budapest sarà, ancora una volta, il teatro di una festa che dura tutta la notte e che unisce la tradizione del più grande stabilimento termale d’Europa e la musica elettronica. Eletta dalla rivista The Travel la seconda città più festaiola del mondo nel 2023, la capitale ungherese avrà come centro nevralgico dei suoi festeggiamenti Piazza Vorosmarty, dove ci si radunerà per attendere i 12 rintocchi che scandiscono l’arrivo del 2026
- La sera del 31 dicembre migliaia di persone si riuniscono in Puerta del Sol, a Madrid, per seguire il rito dei 12 acini d’uva, uno per ogni rintocco di campana della mezzanotte, considerato di buon auspicio. Per la notte di San Silvestro, la "Nochevieja", la capitale spagnola si trasforma in un immenso palcoscenico a cielo aperto: un'usanza divertente è quella di indossare parrucche colorate (pelucas)
- Gli scozzesi chiamano Hogmanay la maratona di feste di piazza che coinvolgeranno tutta Edimburgo a partire dal 30 dicembre fino al primo giorno dell'anno nuovo. Il calendario di eventi con artisti, fuochi d'artificio e party di strada, avrà inizio con la tradizionale fiaccolata del che dal Royal Mile arriverà fino alla panoramica collina di Calton Hill dove sono in programma concerti, fuochi d'artificio e il falò di una simbolica nave vichinga
- A dispetto delle gelide temperature di stagione, a Capodanno milioni di tedeschi si raduneranno alla Porta di Brandeburgo per dire addio all’anno che si conclude e dare il benvenuto a quello che sta per iniziare. L'evento più bizzarro dei festeggiamenti inizierà a mezzogiorno: si tratta della Berliner Silvesterlauf, "Pancake race" o "Corsa al veglione", una particolarissima maratona che viene vinta non da chi corre più veloce ma da chi indossa il costume più originale