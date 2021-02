Spider-Man, la Marvel vuole Keanu Reeves come Kraven il Cacciatore

Il mondo Marvel continua a scatenare voci di corridoio in merito alle pellicole e le serie TV del prossimo futuro. Lo scorso agosto i fan di “Spider-Man” avevano letto un po’ ovunque news relative al possibile lancio di un progetto dedicato a Kraven il Cacciatore . Una pellicola standalone che, inevitabilmente, avrebbe avuto un peso nel mondo di Peter Parker. Al tempo, in merito all’eventuale pellicola Sony, si era fatto anche il nome di J. C. Chandor come potenziale regista, con Richard Wenk alla sceneggiatura.

Per mesi questo rumor è stato accantonato, in vista di nuove notizie da rilanciare. Ecco dunque che una nuova “bomba” è deflagrata sul web. Sony starebbe pensando a Keanu Reeves come possibile Kraven. L’attore era stato al centro di voci relative a “ Moon Knight ”, serie TV della Marvel destinata ad approdare su Disney+. Il ruolo di Marc Spector è però andato a Oscar Isaac .

Il condizionale è d’obbligo in casi del genere. Se anche Sony fosse davvero interessata, il tutto potrebbe comunque risolversi in un nulla di fatto. I fan attendono con ansia notizie ufficiali da parte della major, o magari dall’attore. La voglia di vederlo al fianco di Tom Holland è tanta, anche se questo comporterebbe un ulteriore passo da parte di Sony e Marvel. La collaborazione tra le due società non è infatti scontata e viene sancita di pellicola in pellicola. Dopo averlo visto nei panni dell’indistruttibile John Wick però, quello di Reeves sembra davvero il profilo perfetto per la parte.

Matrix 4, cosa sappiamo

“Matrix 4” è in fase di post produzione. Un’ottima notizia per i fan della saga e di Keanu Reeves, che attendono ora informazioni ufficiali su “John Wick 4”. Poco si sa della pellicola di Lana Wachowski, della quale però sembra essere stato svelato il titolo: “Matrix Resurrections”.

Per quanto concerne la trama non si hanno altro che teorie, basate su svariate dichiarazioni degli attori coinvolti nel progetto. Sappiamo che non sarà del cast Hugo Weaving. Nulla da fare per l’agente Smith. Ciò non vuol dire però che non vi siano i suoi “colleghi”. Tornerà Daniel Bernhardt come agente Johnson, il che potrebbe presagire nuovi contrasti tra umani e macchine.

Il sacrificio di Neo aveva garantito la pace, offrendo una potenziale via d’uscita alla razza umana dal giogo di Matrix. Il Merovingio, altro personaggio confermato nel quarto capitolo, potrebbe aver fiutato l’occasione per ottenere maggior potere. Insieme con alcuni agenti potrebbe inserire dei programmi esuli in quello che dovrebbe essere diventato un mondo pacifico. In questo caso il patto potrebbe dirsi annullato, il che spiegherebbe la resurrezione di Neo, pronto a una nuova battaglia.