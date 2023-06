È morto John Romita Sr, storico disegnatore di Spider-Man

Uno dei più grandi fumettisti di tutti i tempi, aveva 93 anni. Nella sua carriera aveva lavorato per anni su L'Uomo Ragno, contribuendo alla creazione dei personaggi di Mary Jane Watson e Kingpin. È stato anche co-creatore del Punitore ascolta articolo Condividi

È morto John Romita Sr., leggendario fumettista americano che ha segnato l’epopea Marvel dalla metà degli anni ’60 alla metà degli anni ’90. Romita aveva 93 anni e aveva un figlio col suo stesso nome, John Romita Jr., anche lui straordinario disegnatore di fumetti, che ne ha annunciato la scomparsa con un tweet commosso in cui lo ha definito “l’uomo più grande che abbia mai incontrato”. Nel corso della sua grandissima carriera, Romita ha disegnato Spider-Man inchiostrando, tra le altre cose, la morte di Gwen Stacy, e co-creato il personaggio del Punitore. Dal 2002 è inserito nella Will Eisner Comic Book Hall of Fame.

L'esordio alla fine degli anni 40 Nato il 24 gennaio 1930 a Brooklyn, Romita ha esordito nel fumetto nel 1949 provenendo dal mondo della pubblicità. Dopo aver lavorato per la Atlas/Timely, nel 1957 è passato alla National, futura DC Comics, disegnando su diversi fumetti rosa. Nel 1965 torna alla Atlas, nel frattempo divenuta Marvel Comics, per iniziare a lavorare sui supereroi e portando una forte innovazione del segno grafico col suo stile moderno e dinamico. leggi anche Lucca Comics 2022, John Romita Jr a Sky TG24: Spider-Man è eterno

Su Spider-Man con Stan Lee Il periodo più importante della sua carriera è sicuramente legato al lavoro fatto su The Amazing Spider-Man con Stan Lee, dando volto e fattezze a personaggi storici quali Mary Jane Watson e Kingpin, e partecipando come inchiostratore alla saga che portò alla morte di Gwen Stacy. John Romita non ha però lavorato solo su Spider-Man, disegnando anche Daredevil, Capitan America, Hulk, dando per primo forma a Wolverine e al Punitore. leggi anche Morto Stan Lee, il padre dei supereroi Marvel aveva 95 anni