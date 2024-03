La luna e l'acciaio, storia di un samurai senza spada

Lifestyle

Il Mondo Senza Fine (Christophe Blain e Jean-Marc Jancovici, Oblomov). Il libro più venduto in Francia nel 2022 (sì, libro in generale, non fumetto) arriva in Italia pubblicato da Oblomov. E basta leggerlo per capire il segreto del suo successo. Blain e Jancovici raccontano come la crisi energetica cambierà le nostre abitudini e di come le nostre abitudini devono cambiare per provare a far fronte alla crisi energetica, sfatando qualche falso mito, ponendo diverse domande e provando a dare anche qualche risposta