Ping Pong, la nuova edizione del manga di Taiyo Matsumoto

Una capolovoro del fumetto giapponese viene riproposto in un cofanetto in due volumi pubblicato da J-Pop

J-Pop prosegue la sua mirabile opera di diffusione e ripubblicazione dei grandi classici del manga portando in fumetteria e libreria una nuova edizione di Ping Pong, capolavoro del geniale mangaka Taiyo Matsumoto, riproposta ora in due volumi riuniti in un elegante cofanetto, per un totale di 1100 pagine al costo di 36 euro.

Il ping pong protagonista Non ci vuole troppa fantasia a intuire che Ping Pong è un fumetto sul tennis tavolo, lo è fino in fondo, dalla prima all'ultima pagina, convintamente e intensamente, ma non è solo questo. Matsumoto è scrupoloso nel descrivere gli stili di gioco, l'impugnatura, il materiale tecnico utilizzato dai suoi personaggi per affrontarsi l'uno contro l'altro nel campionato liceale giapponese, il ping pong è – come titolo impone – protagonista, ma non è l'unico. Accanto alle partite e agli allenamenti ci sono le storie personali dei protagonisti, le loro caratterizzazioni, le loro differenze. Un cast variegato per potenzialità, talento e caratteri umani, che rende l'opera assolutamente sui generis tanto nella produzione di Matsumoto quanto nel genere in cui si inserisce.

Un seinen spokon Serializzato per la prima volta dal 1996 al 1997 sulla rivista Big Comic Spirits edita in giappone da Shogakukan, Ping Pong è uno spokon, un manga di genere sportivo, che pur raccontando le vicende di ragazzi del liceo si approccia a un pubblico più maturo, rientrando nella categoria dei seinen più che in quella degli shonen. Non c'è, in Ping Pong, alcun elemento buffo o di divertimento, la narrazione è estremamente seria, come estremamente serio è il tennis tavolo per i giovani che lo praticano.

I protagonisti Tra questi emergono forti le figure di Makoto "Smile" Tsukimoto e Yutaka "Peco" Hoshino, amici di infanzia uniti da una passione che, se per il secondo è praticamente innata, eterna e incondizionata, per il primo è più che altro indotta dallo spirito di emulazione nei confronti dell'amico e compagno. La sorte vuole però che proprio "Smile", così soprannominato perché non sorride mai, il più freddo, distaccato e disilluso dei due, si ritrovi donato dalla natura un incredibile talento grezzo quasi senza sapere che farsene, mentre "Peco", col passare degli anni, scopre tutti i limiti del suo gioco.

La svolta L'incontro con il professor Koizumi porta Tsukimoto ad accettare quasi come fosse ineluttabile il suo talento, a dedicarcisi e scalare i ranking dei migliori giovani pongisti del Giappone, mentre Hoshino finisce per perdersi in se stesso, lasciarsi andare allo sconforto e prendere peso. Fino alla svolta e alla decisione di tornare a mettersi in gioco che lo porterà, nel giro di un anno, a giocarsi un importante finale nel Trofeo delle Scuole Superiori contro il suo amico di sempre.