Gaku, sulle montagne del Giappone con il manga di Shinichi Ishizuka

J-Pop porta in Italia il manga d'esordio del maestro giapponese autore di Blue Giant. Una serie in nove volumi sull'alpinismo, con un approccio di grande amore e rispetto per la natura

Prima del jazz fu l’alpinismo. Shinichi Ishizuka ha sempre seguito la regola aurea del parlare di ciò che si conosce e si ama di più e così facendo continua a non sbagliare un colpo. Dopo il successo straordinario di Blue Giant e in attesa del suo sequel Blue Giant Supreme, J-Pop prosegue l’opera di traduzione e distribuzione in Italia del lavoro di uno dei mangaka più interessanti in circolazione con la sua opera d’esordio Gaku, una serie in nove volumi deluxe (il formato, per intenderci, è lo stesso di Blue Giant) ambientati tra le montagne del Giappone e quelle degli Stati Uniti.