Gachiakuta, il manga ecologista di Kei Urana

Il primo numero di Gachiakuta inizia in modo dolce e delicato per poi precipitare nell’azione e nella violenza tipica del genere battle shonen. Presto il protagonista si ritrova a dover affrontare prove durissime e combattimenti contro avversari forti, scoprendo di possedere dei poteri che possono cambiare il mondo. Urana lancia continui messaggi contro gli sprechi, l’inquinamento e l’emarginazione sociale. E lo fa attraverso uno stile che mischia gli stilemi tipici del manga shonen all’esperienza della street art. Fondamentale, in questo senso, la collaborazione del graffiti designer Hideyoshi Andou.

Le edizioni speciali

La Limited Box Edition Exclusive Trash Box (29,90 euro) si presenta con un box a forma di bidone creato appositamente che al suo interno contiene il volume 1 in versione limited, con effetti speciali in copertina, un set di lamincard e un portachiavi interamente realizzato in plastica riciclata Rpet. La Variant Cover Edition Box (12,90 euro), invece, comprende il volume 1 in edizione variant, una star card, una illustration card e un set di sticker, il tutto in un box a cassetto progettato per contenere anche le Variant Cover Edition dei volumi 2 e 3, in uscita nel corso dell’autunno. Tutte le edizioni saranno disponibili in fumetteria, libreria e store online.