Takopi's Original Sin, un manga sul peso delle conseguenze

La breve serie di Taizan 5 arriva in Italia pubblicata da Star Comics. Un mix di disegni delicati e storia durissima che coinvolge e commuove

Disegni morbidi e gentili che accarezzano il lettore e una storia dura che lo colpisce senza pietà. È questo mix che ha reso Takopi’s Original Sin un caso editoriale in Giappone portandolo in occidente prima su piattaforma online e poi in versione cartacea in Italia, edito da Star Comics, in due volumi da 6,50 euro l’uno per un totale di 400 pagine o in un cofanetto speciale con gadget al costo di 16,90 euro.

Chi è Takopi Takopi's Original Sin è una creatura tenera e speciale esattamente come il suo protagonista, un minuscolo essere alieno a forma di polpo (tako, in giapponese, mentre -pi è il suffisso che appiccica nel parlare a tutte le parole che concludono le sue frasi un po' come fosse un Eta Beta alla rovescia) che arriva dal pianeta Happy col compito di distribuire la felicità attraverso una serie di simpatici gadget. Missione che pensa sia alla sua portata finché non incontra Shizuka, una bambina giapponese vittima di bullismo la cui malinconia sembra inscalfibile.

Ingenuità contro malizia La durezza delle vessazioni subite da Shizuka trova contrasto nel costante ottimismo di Takopi, incapace di vedere il male e la malizia nella gente, di comprendere le dinamiche peggiori delle relazioni umane, di concepire sentimenti come il rancore, l'invidia, l'odio. Takopi's Original Sin ha tavole disegnate magistralmente da Taizan 5, in uno stile umoristico che esalta ulteriormente la durezza di un racconto che ha il pregio di non concedere sconti, di non rifugiarsi mai nel buonismo, di mettere il lettore davanti al peso delle conseguenze delle azioni che si compiono, delle scelte che si fanno.

Il peso delle scelte Takopi è disposto a tutto pur di far sorridere la "dolce Shizuka" e attraverso i suoi gadget è convinto di avere un numero di chance infinite per poterci provare e riprovare, andando a scovare di volta in volta la chiave della tristezza della bambina. Ma la vita non è semplice come un videogame in cui basta inserire un altro gettone per poterci provare ancora, e talvolta alla felicità di qualcuno corrisponde la tristezza di qualcun altro.

Colpi di scena e svolte dolorose Takopi's Original Sin è un'opera breve ma si prende i suoi tempi, quelli necessari per incassare le tante botte che rifila al lettore, una pagina dopo l'altra, tra colpi di scena e svolte dolorose, per scoprire che ogni medaglia ha sempre due facce e che il confine tra vittima e carnefice non è poi sempre così ben definito.

Taizan 5, Takopi's Original Sin, Star Comics, 2 volumi, 200 pagine e 6,50 euro cadauno