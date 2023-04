Spider Web e The Demon's King Champion, le due nuove uscite Jundo

Un thriller in arrivo il 3 maggio e un fantasy pubblicato a inizio aprile sono le serie cinesi su cui l'editore sta puntando in formato cartaceo ascolta articolo Condividi

Un fantasy in stile gdr e un thriller splatter ad altissima tensione. Sono i manhua The Demon King’s Champion e Spider Web, le due nuove uscite cartacee Jundo, che continua nella sua strategia multimediale, con la sua piattaforma di lettura webtoon e la pubblicazione in formato stampato di alta qualità di una soluzione delle sue serie di maggiore successo.

Spider Web, un thriller ricco di tensione Spider Web di Kre e Djade, in uscita il 3 maggio e disponibile al Comicon di Napoli, è un thiller ricco di sangue che tiene col fiato sospeso in una tensione costante che si esprime fin dalle prime cupe tavole. Un misterioso serial killer miete una dopo l’altra le vite di giovani e affascinanti ragazze, seminando il panico in città. Chen Yu, ragazzo al terzo anno delle superiori, comincia a sospettare del vicino di casa Lin Qiansheng, del quale prova a ricostruire le mosse e i passi. Tra i due si instaura presto una dinamica da gioco del gatto col topo che ricorda abbastanza da vicino quella del celebre manga Death Note, con Chen Yu a svolgere il ruolo di L e Lin Qiansheng candidato principale a quello di Light. leggi anche Il giorno perduto, Cammamoro racconta Magellano

Disegni e colori Lo stile di disegno ricorda quello degli anime tipici del genere (a partire proprio da Death Note) e particolarmente interessante è l’utilizzo dei colori per creare una fotografia che esalti gli aspetti più cupi e misteriosi della vicenda, con tanti toni scuri e il rosso del sangue che abbonda nelle sequenze più violente. Spider Web sa tenere il lettore incollato e ha tutte le caratteristiche per diventare una grande serie, arrivati al termine del primo volume si avrebbe voglia di leggerne subito un altro. leggi anche Love Everlasting, l'amore al di là del tempo secondo Tom King

The Demon King’s Champion, fantasy in stile gdr The Demon King’s Champion di Kuizi è un fantasy che deve tantissimo al mondo dei giochi di ruolo online, da cui prende le mosse e alle cui dinamiche deve molte delle sue intuizioni più divertenti. Racconta la storia di un gamer incallito che durante una delle sue interminabili sessioni di gioco notturne viene colto da infarto e si risveglia catapultato nell’universo di demoni e mostri del videogame a cui stava giocando. A un passo dall’essere distrutto dal boss finale Devo, il Re dei Demoni, decide di sconfiggerlo con l’intelligenza e l’astuzia, convincendolo di essere suo figlio. A quel punto, però, 75 deve dimostrarsi un degno erede del padre, e per farlo deve sottoporsi a una lunghissima serie di mazzate fino a che non trova un sistema per rubare punti esperienza e aumentare la sua forza, trovandosi però a combattere anche contro glitch e bug. leggi anche Lore Olympus, prosegue il viaggio di Persephone tra gli dei

Dinamiche da battle shonen e umorismo Con uno stile di disegno tipicamente orientale e dinamiche da battle shonen con tratti umoristici evidenti, The Demon’s King Champion è certamente un fumetto divertente, senza troppe pretese, che non si prende mai sul serio e sa giocare con tutti gli stilemi del genere. Un’opera che sicuramente piacerà ai giocatori di gdr che si divertiranno nel vedere realizzate su carte le loro fantasie. leggi anche Akira al cinema in 4K, ecco perché vale la pena di vedere l'anime