Love Everlasting, l'amore al di là del tempo secondo Tom King

Una serie intrigante, ibrido tra i generi, da uno degli autori più importanti del panorama fumettistico americano. Con i disegni di Elsa Charretier che rievocano Darwyn Cooke

L’amore è il sentimento più forte del mondo e restarci intrappolati può essere terribile. Love Everlasting, nuovo fumetto di quel fuoriclasse di Tom King (Batman, Strange Adventures, Sheriff of Babylon e un’infinità di altri titoli che sarebbe troppo lungo elencare ma di cui potete trovare una selezione più recente qui) coadiuvato ai disegni e ai colori da Elsa Charretier, è una creatura curiosa e affascinante. In corso di pubblicazione negli Stati Uniti per Image Comics, arriva in Italia grazie a BAO Publishing con un volume che raccoglie i primi cinque capitoli (brossurato, 136 pagine a colori, 20 euro) e vede protagonista una giovane donna indipendente alle prese con un loop romantico da cui non riesce a uscire.

Un loop di amori contrastati Joan Peterson pare condannata a vivere ciclicamente una serie di storie d’amore caratterizzate da partner, epoche storiche e contesti sociali di volta in volta diversi, tutte però accomunate dall’essere contrastate, ostacolate da qualcuno o qualcosa. Barriere sociali, ambizioni familiari, conflitti bellici mettono il proverbiale bastone tra le ruote dei sentimenti, portando la protagonista a prendere decisioni difficili e dolorose e sostanzialmente mai prive di conseguenze. Joan ha due possibilità: scegliere di portare avanti la sua relazione o troncarla, ma in nessuno dei due casi otterrà il lieto fine tanto agognato. Anzi, non riuscirà proprio a ottenere una fine. leggi anche Strange Adventures, il processo di Tom King ad Adam Strange

Un progetto coraggioso che rimbalza tra i generi Dal punto di vista della scrittura, Love Evarlasting è il progetto più strano e coraggioso che King abbia mai portato avanti, e non è un caso che a pubblicarlo sia un’etichetta come Image, che da circa trent’anni porta avanti una missione di sperimentazione assoluta dando autonomia massima agli autori. King lascia scorrere la penna e scatena la sua prosa e la sua fantasia, estremizzando quel vezzo tutto suo di giocare con le linee temporali. Il meccanismo che costruisce gli permette di rimbalzare tra i generi, tenendo il grande dramma sentimentale sempre come faro e fil rouge, ma esplorando il western, il fumetto bellico, la grande epopea familiare, il thriller psicologico. leggi anche Sheriff of Babylon, un noir di guerra firmato Tom King

Un intreccio affascinante e misterioso Pur replicando sostanzialmente lo stesso schema all’infinito, Love Evarlasting ha una straordinaria capacità di sorprendere il lettore con le sue soluzioni narrative e metanarrative, intrigando con un mistery il cui intreccio comincia a intravvedersi sul finale di questo primo volume. Quasi una prova di bravura, un esercizio di stile mai fine a sé stesso, con la bussola di King che punta sempre verso il Nord della narrazione e un gusto per il racconto. Accanto alla protagonista emergono piano piano personaggi secondari enigmatici, come il cowboy Bill, la psicanalista esperta in appuntamenti Penny Page, e una misteriosa Lei di cui ignoriamo ancora l’identità. leggi anche Torino, TOHorror Fantastic Film Fest 2022: Dave McKean ospite d'onore

Elsa Charretier e i disegni alla Cooke Se dal punto di vista della scrittura Love Evarlasting è sicuramente sperimentale, sul lato artistico conforta e accarezza il lettore con lo stile di Elsa Charretier, un vintage pop cartoonesco che piacerà in modo particolare agli amanti orfani di Darwyn Cooke, abbinato a colori dalle tinte tenui che accompagnano la storia senza mai prevaricarla, enfatizzando con espressioni accentuate gli stati d’animo di una protagonista che ha tutte le carte in regola per diventare un’icona. Moderna e senza tempo, come l’amore stesso. leggi anche The New Frontier, capolavoro di Darwyn Cooke sulle origini della JLA