Sheriff of Babylon, un noir di guerra firmato Tom King

Un misterioso omicidio, un terrorista cui dare la caccia, tre protagonisti con motivazioni diverse che si incrociano. La serie Vertigo del 2016 torna in una nuova edizione cartonata che valorizza il racconto e i disegni di Mitch Gerads

La guerra è bella anche se fa male, cantava Francesco De Gregori. Tom King, che la guerra l’ha vissuta in prima persona, sa quanto fa male e sa anche quanto non sia bella. Il conflitto in questione è il più sporco della recente storia occidentale, quello in Iraq del 2003, la guerra di Bush e Blair, quella delle bugie e dei dossier falsificati, quella del grande inganno per liberarsi di un dittatore Saddam Hussein, divenuto improvvisamente scomodo dopo essere stato fedele alleato.

Un autore pluripremiato che ha lavorato per la CIA leggi anche Wanda e Visione, quando la coppia non scoppia In The Sheriff of Babylon, però, non si trova niente di tutto questo. Bush e Cheney non vengono nemmeno nominati, Saddam sì, piuttosto spesso, così come la Green Zone, la zona verde di Baghdad militarizzata e colonizzata dagli americani resa celebre da un film con Matt Damon. È qui che avvengono i fatti narrati nel fumetto di Tom King, che prima di essere sceneggiatore di straordinario successo vincitore di sei Heisner, due Ringo e un Harvey Award ha servito il Paese nella CIA.

Una fiction di guerra per raccontare la realtà leggi anche Annihilator, l'edizione definitiva del fumetto Grant Morrison The Sheriff of Babylon non è però la confessione di un wistleblower o la confessione di un militare pentito, né l’elogio del dogma dell’esportazione della democrazia. The Sheriff of Babylon è una storia di persone, di vite che si incrociano, di distanze apparentemente incolmabili che si accorciano. Una storia inventata che però potrebbe essere accaduta davvero, fatta di amore, morte, bugie.

Tre personaggi diversi e affascinanti leggi anche BRZRKR, film e serie anime tratti dal fumetto di Keanu Reeves Racconta di un ex poliziotto, Christopher Henry, mandato in Iraq per istruire le forze di polizia locali, un uomo che ha a cuore i suoi allievi, persino quelli che non conosce, al punto da smuovere mari e monti per indagare sulla morte di uno di loro. Henry finisce così per incrociare la sua strada con quella di Nassir, ex poliziotto sotto il regime di Saddam che cerca di restituire un senso alla sua vita dopo l’uccisione delle sue tre figlie in un bombardamento americano, e con quella di Saffiya, rientrata in Iraq dagli Stati Uniti dopo la caduta del regime.

Una piccola gemma da recuperare leggi anche The New Frontier, capolavoro di Darwyn Cooke sulle origini della JLA Uscita nel 2016 negli Stati Uniti come una serie da due stagioni di 12 capitoli ciascuna, The Sheriff of Babylon è uno dei migliori prodotti DC Vertigo in epoca recente. La nuova edizione italiana è stampata e distribuita da Panini Comics (304 pagine, 32 euro), con un’elegante copertina cartonata e un formato grande che esalta la bellezza e la cura quasi documentaristica dei disegni di Mitch Gerads, che per ricostruire ambientazioni e divise si è basato sulle testimonianze dei fratelli, entrambi militari in Ira q, e su un approfondito lavoro di ricerca. Un must read per gli amanti del genere e non solo.