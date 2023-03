Lore Olympus, prosegue il viaggio di Persephone tra gli dei

Il mito ribaltato

leggi anche

Essere Montagna, il fumetto di Jacopo Starace tra Miyazaki e Druckmann

Ancora una volta è particolarmente efficace il ribaltamento del mito, con Hades non più ritratto come il rapitore della giovane donna ma come il più gentile e discreto del trio di fratelli re (composto con Poseidone e Zeus), premuroso e attento a non ferire la donna di cui si sta innamorando, spaventato all’idea di unirsi con un ragazza così tanto più giovane di lui fino al punto di reprimere il suo sentimento. Dall’altra parte, Persophone si ritrova a fare i conti con i desideri per il suo futuro, la volontà di cambiare un destino che per lei hanno scritto altre, di rifiutare in nome di un amore purissimo quella eterna illibatezza a cui è stata condannata da una madre decisamente ingombrante.