Un Choujin a Milano, l'iniziativa di J-POP alla Fashion Week

Un incrocio tra uomo e uccello in giro per Milano durante la Fashion Week. La strana creatura appartiene alla specie dei Choujin, protagonisti di Choujin X, manga scritto e disegnato da Sui Ishida, autore di Tokyo Ghoul, fenomeno internazionale assoluto che approda in Italia con J-POP Manga. Nel video in testa a questo articolo potete vedere le immagini della sua apparizione a Milano.