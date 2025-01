Renault 5 (con la gemella Alpine A290) è l'auto dell'anno 2025. VIDEO

La casa francese si conferma un anno dopo la vittoria della Scenic. Incoronata per la quarta volta consecutiva una vettura elettrica. Proprio mentre si apre l'anno che potrebbe portare multe miliardarie alle case produttrici che hanno sforato i tetti di emissioni di C02

La Renault 5 è l’Auto dell’Anno 2025: al salone di Bruxelles (da due anni subentrato a quello di Ginevra) la proclamazione dell’ambitissimo premio, europeo ma con risonanza mondiale. La compatta elettrica francese, ispirata alla mitica utilitaria degli anni ’70, si è aggiudicata il titolo di Car of The Year in coppia con la ‘gemella sportiva’ Alpine A290, superando le altre sei finaliste nella scelta della giuria (formata da 60 giornalisti provenienti da 23 Paesi).

Il premio, giunto alla 62esima edizione, incorona per la quarta volta consecutiva una vettura elettrica, come spiega il nostro inviato a Bruxelles Massimo Di Pietrantonio (guarda il video).