Fuorisalone, arrivano i primi pneumatici green ad alte prestazioni

Pirelli presenta P ZERO E, pneumatici innovativi per veicoli elettrici realizzati al 55% con materiale sostenibile. È la prima volta che si producono gomme performanti, con standard elevati, utilizzando in gran parte elementi riciclati e di origine naturale

La sfida della sostenibilità sbarca finalmente in un'area tra le più difficili nel percorso della transizione ecologica: quella dei pneumatici di alto livello. L'italiana Pirelli, leader del settore a livello mondiale, battezza al Fuorisalone della Design Week di Milano il suo nuovo "P ZERO E". Si tratta del primo pneumatico ad alte prestazioni per veicoli elettrici realizzato con più del 55% di materiali green: in parte sono componenti riciclate, in parte sono sostanze direttamente di origine naturale, come la gomma naturale, i rinforzi tessili, le bio-resine e la lignina.