New York International Auto Show, le novità dell'edizione 2025

Non poteva mancare il gruppo Stellantis, con Jeep in testa. A New York ha debuttato la nuova Wagoneer Overland Special Edition, che era stata mostrata anche in occasione dell’Easter Jeep Safari. Si tratta di una versione speciale in 2.000 unità, spinta dal motore Hurricane biturbo benzina a sei cilindri da 420 CV. Passerella davanti al grande pubblico anche per la Dodge Charger Daytona, prima versione elettrica dell’iconica muscle car americana, spinta da una powertrain da 670 CV che nel corso del 2025 verrà affiancata da una variante termica con il sei cilindri turbo da 550 CV. Il Gruppo ha mostrato poi anche la nuova Alfa Romeo Tonale ibrida, la Fiat 500e con la versione Giorgio Armani Collector’s Edition e alcuni aggiornamenti per il Ram 1500. Celebrazioni per il centenario poi per Chrysler che non ha portato novità assolute ma un’anticipazione sul design futuro grazie alla concept Halcyon, affiancata dal MY2025 della Pacifica.

Il Salone dell’Auto di New York arriva in un momento turbolento per il settore automotive, con i dazi imposti dall’amministrazione Trump a tenere banco accanto alle tensioni della transizione elettrica che già avevano coinvolto il comparto delle quattro ruote. Pur con questo clima, il NYAS, ospitato all’interno del Jacob Javits Convention Center offre alcune novità importanti da parte dei marchi presenti e alcune versioni speciali.

Maserati

Capitolo a parte per Maserati, che a New York porta tutta la sua gamma. In esposizione infatti ci sono le versioni Trofeo di GranTurismo e GranCabrio oltre che di Grecale. Debutto assoluto poi per la GT2 Stradale, basata sulla MC20. Nell’occasione poi ci sarà anche il battesimo professionale di Andrea Soriani, nuovo numero uno del Tridente in Nord America.

Subaru

Novità importanti invece per Subaru che ha mostrato per la prima volta il suo secondo modello completamente elettrico. Si tratta della Trailseeker, un crossover da 4,83 metri con 415 km di autonomia grazie ad una batteria da 74,7 kWh. Nuova tecnologia di trazione integrale e powertrain da 375 CV con l’arrivo nelle concessionarie previsto per il 2026 e la conferma dello sbarco anche in Europa (e in Italia). Aggiornamenti importanti anche per Solterra, che per il MY2025 adotterà lo stesso accumulatore migliorando il range di percorrenza del 25% rispetto all’attuale generazione e toccando così i 450 km con un pieno di energia. Infine spazio nello stand Subaru anche per la Outback Wilderness, versione con assetto specifico per gli off-road più estremi.