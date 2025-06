1000 Miglia 2025, tutta l'emozione della Corsa più bella del mondo

Fino al 21 giugno la 43esima edizione della rievocazione della storica Freccia Rossa, oltre 400 vetture in gara. Mercedes e Fiat al via con anniversari speciali

1.900 km, 5 giornate di gara e oltre 400 gioielli su ruote pronti ad attraversare i luoghi più iconici dell’Italia. Questi i numeri della 1000 Miglia 2025, 43esima edizione della rievocazione della storica Freccia Rossa che dal 17 al 21 giugno ha animato le strade italiane con un percorso ad “otto” che richiama quello delle prime 12 edizioni della competizione. Tantissimi appassionati e collezionisti al via con le loro vetture ma anche diversi brand che hanno sfruttato l’occasione per celebrare al meglio alcuni anniversari molto importanti.

Mercedes

A partire da Mercedes. La Stella ha infatti celebrato quest’anno i 70 anni della vittoria overall di Sir Stirling Moss e del suo navigatore Denis Jenkinson a bordo di una 300 SLR. Con un tempo di 10 ore, 7 minuti e 48 secondi e una velocità media di 157,6 km/h, il duo stabilì un record al debutto in gara di questa vettura quando la Freccia Rossa era ancora una vera gara di velocità. Per omaggiare questo successo poi, Marcus Breitschwerdt, CEO di Mercedes-Benz Heritage insieme a Elliot Moss, figlio di Sir Stirling Moss, ha percorso la rampa di partenza di Brescia a bordo della 300 SLR. In aggiunta Mercedes-AMG ha offerto un'esperienza cliente speciale con l'AMG PureSpeed, presentata nel 2024. Questa performance car è una due posti senza tetto né parabrezza dotata anche del sistema di sicurezza HALO derivato dalla Formula 1. La vettura, prodotta in edizione limitata a 250 esemplari, si ispira anche alle auto da corsa storiche con i poggiatesta che ricordano proprio la 300 SLR. Alla 1000 Miglia 2025, Mercedes-AMG ha offerto a clienti e rappresentanti dei media l'opportunità di guidare l'esclusiva serie limitata mentre l'SLR.CLUB ha organizzato un tour sulle tracce storiche della gara del 1955 attraversando diverse località tra le quali Siena, Firenze e San Marino.

Stellantis

Alla 1000 Miglia 2025 anche Stellantis con il suo Heritage Hub. Oltre ad Alfa Romeo presente con una 1900 Sprint che ha visto alternarsi al volante i membri del team di Luna Rossa, dopo che il Bisiocne ha siglato proprio con il sindacato velico che partecipa all’America’s Cup una partnership strategica in vista della Coppa America 2027 che si terrà a Napoli, anche Fiat. La casa automobilistica torinese ha celebrato i 70 anni della 600, icona su ruote che ha democratizzato la mobilità di generazioni di italiani. La partecipazione di questo esemplare del 1955 ha un doppio valore: oltre all’anniversario del modello si omaggia anche Dante Giacosa, il famoso progettista del brand nell’anno del 120° anniversario dalla nascita. Accanto alla 600D in gara, anche il presente e il futuro della gamma di Fiat e Abarth. Come Support Car infatti i marchi torinesi hanno impiegato la nuova Fiat 600 in versione Hybrid e BEV, oltre alla nuova Abarth 600e con i suoi 280 CV full electric. Tornando al Biscione, la Freccia Rossa è stata anche l’occasione per vedere su strada per la prima volta l’Alfa Romeo 33 Stradale, con il primo esemplare che ha percorso alcune delle tappe della competizione.

Il calore del pubblico

Sull’asse Brescia-Roma-Brescia hanno sfrecciato vetture incredibili. Accolte dal calore del pubblico che non solo nelle grandi città di tappa ma anche semplicemente davanti al giardino di casa ha voluto applaudire, celebrare, sventolare una bandiera e ammirare eleganti e sportivi bolidi senza tempo. D’altronde se persino il Drake Enzo Ferrari l’aveva definita ai suoi albori la "Corsa più bella del mondo”, un motivo di certo ci sarà.