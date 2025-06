Mille Miglia 2025, 3^ tappa da Roma a Cervia

La corsa si svolge dal 17 al 21 giugno, con il percorso a “otto” Brescia-Roma-Brescia che tocca la costa adriatica e quella tirrenica. Le 420 auto d’epoca ammesse alla partenza dovranno percorrere in tutto 1900 i km in cinque giornate per aggiudicarsi la gara di regolarità

L’ edizione 2025 della 1000 Miglia è partita martedì 17 giugno e proseguirà fino a sabato 21. La prima tappa come di consueto è partita da Brescia e si è conclusa a San Lazzaro di Savena (Bologna). La seconda, invece, si è snodata da Roma a Bologna. Mentre oggi si corre dalla Capitale fino a Cervia. Il format della corsa, per il terzo anno consecutivo, è di cinque giornate e ricalca le corse leggendarie dell’anteguerra, percorrendo un tracciato “a otto” come quello delle prime 12 edizioni della 1000 Miglia di velocità. Oltre all’asse Brescia-Roma e ritorno, tocca la costa adriatica e quella tirrenica. In totale 1900 km da percorrere per le 420 vetture a quattro ruote ammesse alla gara di regolarità. La partecipazione è limitata ad auto prodotte entro il 1957, che avevano partecipato (o risultavano iscritte) a una edizione della corsa originale.

Il percorso della terza tappa

Dopo il giro di boa nella Capitale, la Freccia Rossa riparte verso Nord, toccando Orvieto e Città della Pieve. La terza tappa si snoda tra affascinanti borghi e colline toscane, attraversando Foiano della Chiana, Arezzo, Anghiari e Sansepolcro. Superato l’Appennino, le auto entrano nella Repubblica di San Marino, per poi proseguire verso Gambettola e Cesena prima di concludere la terza tappa a Cervia-Milano Marittima, sulla Riviera Romagnola.

Le cinque tappe

Martedì 17 giugno, da Brescia si è passati per Desenzano, Sirmione, Verona, Bovolone e Ferrara, per poi concludere la giornata di gara a San Lazzaro di Savena, comune della città metropolitana di Bologna. Il secondo giorno, gli equipaggi hanno affrontato i Passi della Raticosa e della Futa. A seguito del passaggio da Prato e Siena, le vetture si sono dirette verso Roma. Dopo il giro di boa nella Capitale, la Freccia Rossa passa a Orvieto, Foiano della Chiana, Arezzo e Sansepolcro; il ritorno a San Marino precede l’arrivo della terza tappa a Cervia-Milano Marittima. Il quarto giorno, la corsa attraversa per intero l’Italia da Est a Ovest: ripartita da Cervia, la 1000 Miglia 2025 tocca Forlì prima del taglio attraverso gli Appennini fino a Empoli, dove il tracciato in risalita incrocia quello percorso due giorni prima nella discesa verso Roma. Mantenendo la direzione a Ovest, la Freccia Rossa raggiunge prima Pontedera e poi la costa tirrenica con il passaggio dall’Accademia Navale della Marina Militare a Livorno; per riprendere in seguito la risalita attraverso Viareggio e il Passo della Cisa e chiudere la penultima tappa a Parma prima dell'arrivo a Brescia. Per il gran finale di sabato 21, da mezzogiorno le auto tornano in Viale Venezia prima del saluto del pubblico in Piazza Vittoria con la sfilata nel clima festoso della Festa della Musica.