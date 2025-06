Porsche Italia fa 40 anni, una serie speciale per il compleanno

Era il 1985 quando dalla visione e dall’iniziativa imprenditoriale dell’altoatesino Walter Walcher nasceva Porsche Italia. A 40 anni di distanza, la filiale italiana di Zuffenhausen ha fatto molta strada, affermandosi sul mercato del nostro Paese grazie al fascino della sua gamma e ad un rapporto con la clientela studiato nei minimi dettagli. Da Padova nel corso di queste quattro decadi sono passati alcuni dei modelli più iconici della casa automobilistica tedesca, non solo la 911 ma anche la 959 la 924 e poi via via le vetture che hanno cambiato ed evoluto il volto dell’offerta del brand, dalla Cayman alla Cayenne, passando per Macan e infine Taycan.

Edizione limitata

Per celebrare questa tappa così importante nel viaggio di Porsche in Italia, la filiale attiva nel nostro Paese ha lanciato una serie speciale in numerazione limitata, la Market Edition 40 anni Porsche Italia, declinata su una delle sue icone, la 911 Carrera GTS e su Taycan 4S, il primo passo nell’era elettrica per il brand. 40 unità per il primo modello e 12 per il secondo, ad indicare rispettivamente gli anni di presenza sul mercato italiano e le famiglie di modelli venduti in questi 40 anni. Una serie speciale che è stata l’occasione anche per dare vita ad una collaborazione speciale con Salvatore Ferragamo, storica maison italiana che ha collaborato con Porsche Italia nell’ideare alcuni dettagli iconici di queste vetture.

A partire dalla livrea in Blu Sogno che caratterizza sia la 911 che la Taycan, con diversi accenti in bianco, sul cofano con due stripes e sui cerchi, anch’essi impreziositi dalla stessa tonalità della livrea. Qui troviamo anche un elemento particolarmente distintivo, vale a dire il coprimozzo con il logo del marchio di Zuffenhausen in rosso. Sul montante poi c’è il badge celebrativo “40 anni Porsche Italia” e in particolare la 911 Carrera GTS Market Edition è caratterizzata anche dalla possibilità di impreziosire con il tricolore la griglia di raffreddamento del motore. Sempre in coda poi scompare il lettering Carrera GTS, sostituito da 911 rifinito in bianco con contorno blu tono su tono. In abitacolo poi c’è ancora il Blu Sogno, per le sedute che hanno nuovamente accenti bianchi per le cuciture e per la plancia. Davanti al passeggero anteriore poi c’è addirittura il legno spazzolato colorato con la stessa tinta della vettura dove compare ancora una volta la scritta che sottolinea l’anniversario del brand tedesco in Italia. Le uniche opzioni a pagamento sono rappresentate dalle finiture in pelle rossa per il porta oggetti e per il baule anteriore.

Ordini aperti

Gli ordini per la serie speciale Market Edition 40 anni Porsche Italia hanno aperto il 19 giugno, con gli esemplari già quasi tutti sold out dopo che alcuni clienti selezionati hanno avuto modo di apprezzare le caratteristiche di questa special series grazie ai rendering mostrati in incontri in concessionaria. Il prezzo parte rispettivamente da 205.000 euro per la Taycan 4S e 284.000 euro per la 911 Carrera GTS.