Porsche 963 RSP, tutte le novità della nuova hypercar

A Le Mans

E proprio per celebrare questo legame, la nuova 963 RSP e la 917 Count Rossi hanno intrapreso il viaggio verso Le Mans insieme. Questa hypercar stradale è frutto del lavoro congiunto di Porsche, Porsche Cars North America e Roger Penske, oltre che di Porsche Penske Motorsport. Rispetto alla vettura che corre nel WEC, questo esemplare ha una verniciatura speciale in “Martini Silber” (stesso colore della 917 del 1975) che impreziosisce le componenti in fibra di carbonio e kevlar, utilizzati per ridurre al minimo i pesi. Diversi anche alcuni elementi come le prese d’aria oltre alla presenza del badge Porsche smaltato al frontale con lo stemma 963 RSP invece in corda. Presenti ovviamente gli alloggiamenti per le targhe.

Gli interni

Gli interni della hypercar stradale sono realizzati in pelle marrone chiaro, che impreziosisce volante e sedute oltre all’Alcantara che invece ricopre la plancia. Qui ritroviamo anche bocchette per l’aria che richiamano la ventola del V12 della 917 mentre c’è un porta bicchiere stampato in 3D e un vano tra i due sedili per mettere casco o il volante. Sotto pelle invece troviamo il motore V8 biturbo da 4,6 litri che arriva direttamente dal programma RS Spyder, abbinato al motogeneratore MGU installato tra cambio e propulsore oltre che una batteria da 1,35 kWh. Il tutto lavora con un’architettura a 800 Volt che può garantire una spinta tra 30 e 50 kW. La Porsche 963 RSP rimarrà in esposizione al Circuit de la Sarthe fino alla fine della 24 Ore di Le Mans per poi spostarsi al Goodwood Festival of Speed e infine trovare casa al Museo Porsche di Stoccarda.