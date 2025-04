Rinnovo patente 2025, dal costo ai limiti di età: ecco come fare

Introduzione

La patente di guida è un’autorizzazione amministrativa della Repubblica Italiana, necessaria per poter guidare nel nostro Paese. Per il rilascio bisogna dimostrare di avere i giusti requisiti psicofisici e attitudinali. Il documento che viene fornito è nel formato europeo comune a tutti i Paesi dell’UE. Quando si è alla guida, bisogna necessariamente avere con sé la patente altrimenti, se si viene fermati, si rischia di incorrere in sanzioni. È inoltre bene controllare che non sia scaduta e provvedere a rinnovarla prima della data fatidica in cui l’autorizzazione non è più valida.