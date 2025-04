Q8 e Porsche Italia rinnovano partnership per la Porsche Carrera Cup

A difendere i colori del Team Q8 Hi Perform sarà ancora una volta Keagan Masters, il talentuoso pilota sudafricano che nella stagione 2024 ha conquistato il titolo con una serie di prestazioni straordinarie: un risultato che consacra il driver e il suo Team come la squadra da battere in questa nuova stagione. Tra le sue vittorie più significative spiccano le prove di forza a Misano e Monza, tappe decisive che gli hanno permesso di laurearsi campione nella scorsa edizione. Con determinazione e ambizione, Masters è pronto ad affrontare una nuova sfida per confermarsi ai vertici della categoria e mantenere il titolo nelle mani del Team.

Durante la pausa invernale, Keagan Masters si è allenato con grande intensità per raggiungere la sua migliore condizione fisica: ha migliorato il programma di allenamento, lavorando sia sulla resistenza cardiovascolare che sulla forza, e ora si sente più in forma che mai. “Sono entusiasta di continuare questa avventura con il Team Q8 Hi Perform. Vincere il campionato è stato un sogno che si è realizzato, e sono grato di poter proseguire con un partner così prestigioso. Non avrei potuto raggiungere questo risultato senza il loro supporto: essere stato scelto nuovamente dimostra la fiducia e la stima reciproca che abbiamo costruito. Il livello della competizione cresce anno dopo anno, e nel 2025 dovremo affrontare nuovi avversari provenienti da altri campionati, tutti con l’obiettivo di vincere. Difendere il titolo sarà la sfida più grande, ma credo che insieme saremo ancora più forti,” ha dichiarato il giovane pilota.

L’entusiasmo per la ripartenza del campionato è condiviso anche da Fabio Curtacci, Retail and Marketing Director di Q8 Italia: “Il nostro legame con Porsche Italia va oltre la pista ed è fondato su valori comuni come innovazione, eccellenza e prestazioni di alto livello. Essere protagonisti della Porsche Carrera Cup Italia è per noi motivo di grande orgoglio e rappresenta un'opportunità per valorizzare il nostro impegno nel motorsport. Un impegno che ci ha condotti al successo, conquistando il titolo e affermandoci come squadra di riferimento, la compagine da battere nella nuova stagione. La riconferma di Keagan Masters come pilota del Team Q8 Hi Perform è una scelta strategica che premia il talento e la determinazione, ingredienti essenziali per affrontare con grinta ed entusiasmo la nuova stagione” .