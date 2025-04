Pasqua e ponti 25 aprile e 1° maggio: le strade più trafficate

Oltre 10 milioni di italiani si metteranno in viaggio sia durante il periodo pasquale sia nei ponti del 25 aprile e del 1° maggio: previsto traffico intenso in particolare lungo alcune direttrici come l’Autostrada A2 del Mediterraneo; la Statale SS1 “Aurelia”; il Grande Raccordo Anulare nel Lazio e la Statale SS16 “Adriatica”

Saranno oltre 10 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio nel corso della Settimana Santa, che comprende il 20 e il 21 aprile, rispettivamente giorno di Pasqua e di Pasquetta, e durante il ponte del 25 aprile e del 1° maggio. Per questo Anas, società del Gruppo Fs Italiane, in vista dell’aumento dei flussi di traffico per gli spostamenti delle festività pasquali e i ponti di primavera ha deciso di rimuovere fino al 5 maggio 1.045 cantieri, circa l’80% del totale. Per gli altri inamovibili, cioè i 278 restanti, Anas ha previsto un piano di ottimizzazione nei giorni di maggior traffico con percorsi alternativi per le tratte più critiche (LE PREVISIONI METEO) .

Gli spostamenti nel periodo di Pasqua e le strade più critiche

Anas stima che saranno oltre sei milioni coloro che si metteranno in viaggio nel periodo di Pasqua, mentre la stima delle partenze per i ponti del 25 Aprile e del 1° Maggio ammonta a circa 4,5 milioni di persone. Si calcola una crescita del traffico dell'8% già oggi, mercoledì 16 aprile, che salirà all'11% sia domani, giovedì 17 aprile, che dopodomani, venerdì 18 aprile. A partire da sabato 19 aprile, invece, i traffici subiranno una riduzione del 4 % rispetto a quelli di un normale sabato di inizio primavera. Per la domenica di Pasqua, il 20 aprile, è previsto un calo di circa il 12%, con punte fino al -14% sugli itinerari di lunga percorrenza. Una lieve riduzione è prevista anche nella giornata di Pasquetta, lunedì 21 aprile, con variazioni di circa il 2% rispetto a un lunedì feriale. In crescita, invece, nel Lunedì dell’Angelo, gli spostamenti di breve percorrenza per le gite fuori porta verso le località turistiche di mare: previsti aumenti che vanno dal +10% di Sud e isole, fino al +15% del Centro. Per i rientri verso le grandi città il traffico si concentrerà lungo le maggiori direttrici tra martedì 22 aprile e mercoledì 23 aprile. Particolarmente interessate saranno l’Autostrada A2 del Mediterraneo; l’Autostrada A19 in Sicilia; la Statale SS1 “Aurelia”; il Grande Raccordo Anulare nel Lazio; la Statale SS309 “Romea” e la Statale SS16 “Adriatica”.

Gli spostamenti nel periodo del 25 aprile e del 1° maggio e le strade più critiche

Incrementi di traffico sono previsti anche nel periodo tra il 25 aprile e il 1° maggio: nella giornata di giovedì 24 aprile, il giorno prima della Festa della Liberazione, Anas stima un aumento di circa il 12% rispetto alla media del giovedì. Le principali mete saranno, come di consueto, quelle turistiche di mare, con incrementi del +13% al Sud e sulle isole, ma ci saranno anche aumenti verso la montagna, con picchi di circa il +16% verso il Nord. Un ulteriore innalzamento di traffico è previsto per la settimana successiva, quando mercoledì 30 aprile è prevista una crescita del 9% rispetto a un mercoledì medio. Un particolare incremento dei transiti è atteso sulle lunghe percorrenze verso la Sicilia e il Sud. I rientri sono previsti tra venerdì 2 e domenica 4 maggio, con picchi del traffico del +12% in particolare il venerdì. Ad essere interessate saranno soprattutto alcune strade, come l’A2 Autostrada del “Mediterraneo”; il Grande Raccordo Anulare; la statale SS1 “Aurelia”; la Statale SS16 “Adriatica”; la statale SS106 “Jonica” e la statale SS38 in Lombardia.

I mezzi pesanti

In vista di questi spostamenti la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa venerdì 18 aprile dalle 14 alle 22, sabato 19 aprile dalle 9 alle 16, domenica 20, lunedì 21, venerdì 25, domenica 27 aprile, giovedì 1° e domenica 4 maggio dalle 9 alle 22. In vista del controesodo, nella giornata di martedì 22 aprile, il blocco sarà in vigore dalle 9 alle 14.

Cosa fare prima di mettersi in viaggio

Se ci si vuole mettere in viaggio in questi giorni è bene adottare alcuni comportamenti sin dalla partenza: innanzitutto è necessario verificare l'efficienza del veicolo; sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l'autovettura; individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali; evitare pasti abbondanti e alcool e, infine, essere sufficientemente riposati. Si consiglia inoltre di restare sempre aggiornati sulle condizioni del traffico, non potendosi escludere locali disagi o l'adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti. Per informarsi sulle condizioni del traffico, è possibile consultare i canali del Cciss (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo Rai. Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile utilizzare anche l'applicazione "Vai" o telefonare al numero unico 800.841.148.