La conquista del cielo, tutto il femminismo di Yudori

La trama

Amelie è una giovane donna come tante nell’Olanda del XVI secolo. Anzi, no, Amelie non è come tante, perché mentre chi la circonda ha accettato e si è fatta andar bene la situazione di sottomissione nella quale versa il genere femminile, lei proprio non ci sta. Non ci sta al ruolo di moglie del mercante Hans e di angelo del focolare, non ama le faccende domestiche e ha la testa letteralmente per aria. Amelie, infatti, sogna di volare, studia le ali e il volo degli uccelli, e progetta macchine per far arrivare l’essere umano in cielo.