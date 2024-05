Zerocalcare, nel nome del padre

“Il rapporto con mio padre è stato in qualche modo silenzioso e forse monco per tanti motivi, anche per la difficoltà di comunicare che forse c'hanno anche i maschi in generale, proprio nel verbalizzare le proprie emozioni”. Siamo nella libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano, seconda tappa del tour che porterà Zerocalcare in tutta Italia. Ogni incontro in libreria è un evento con centinaia di fan, pronti a file chilometriche pur di avere una copia con uno dei “disegnetti” del grande fumettista romano. Anche stavolta l’attesa è grande per un libro forse mai così introspettivo ed intimo, ma in cui Michele Rech, questo il suo nome di battesimo, mette sulla carta il rapporto complesso col padre ma anche le sue preoccupazioni rispetto la genitorialità e in cui la dimensione della finzione si avvicina sempre più alla realtà. “La storia - spiega - racconta anche di una serie di misteri di famiglia, che tra l'altro affondano indietro negli anni e anche nelle generazioni e che vengono poi sciolti attraverso questo viaggio”.

E' stato tutto un po’ casuale. Sono uscito dal cinema, avevo visto Aftersun che raccontava l'ultima estate trascorsa da una ragazza adolescente col padre e ho trovato qualcosa che parlava tantissimo proprio di me. Mi aveva smosso qualcosa dentro e ho pensato che effettivamente c'erano delle cose che io non ho mai affrontato del rapporto con mio padre nei fumetti e neanche nella vita. Poi mi sono accorto mentre lo buttavo giù, che c'era qualcosa che non parlava soltanto dei fatti miei, ma anche un po’ della società in questo periodo. Viviamo in un momento in cui c'è una grossa attenzione alle questioni del genere.

Poi per come vive un ventenne di oggi non credo che ci sia lo stesso tipo di coinvolgimento. Ma io non sono un ventenne, magari posso anche essere smentito. Ho l'impressione che ci sia comunque un grosso interesse per le questioni climatiche, per esempio, però vissute in una maniera molto più individuale, cioè filtrate spesso dal virtuale e comunque vissute in una sorta di attivismo individuale.

Lei è l’unione di tante figure. La testimonianza di qualcosa che ha attraversato questo Paese e di cui adesso c'è poca memoria. Ed è quasi un'insospettabile, nel senso che è la testimonianza di un momento in cui la politica ha attraversato la vita e il quotidiano di tantissime persone insospettabili. Una fase che oggi sembra completamente rimossa e quando non è rimossa è ancora vissuta con molta conflittualità. È come se non si fossero mai fatti conti veramente fino in fondo con quella stagione.

In qualche modo sembra ricollegato a quanto c'è scritto sulla quarta di copertina dal tuo libro Dopo il botto, catalogo della tua mostra dell’anno scorso; “Fuori dalla collettività c'è solo la mitomania”

Penso che questo cambiamento di paradigma, diciamo, rende quel tipo di impegno e di interesse un'opinione in mezzo alle altre, cioè il fatto di non mettersi insieme alle altre persone, di non associarsi ad altre persone, di non "vertenzializzare" nella vita vera le questioni, ma di trasformarle appunto in opinioni che uno mette sui social o declama così, senza dargli concretezza, è quello che fa sì che poi non si riesca a incidere nella realtà.

Dopo le due serie hai un pubblico ancora più vasto, “il pubblico Netflix” come ti rinfaccia un po’ tuo padre nel libro. Me hai un impegno molto evidente negli ultimi mesi dalla guerra in Medioriente fino al caso Salis, che hai raccontato su Internazionale andando anche personalmente a Budapest. Come ti poni oggi rispetto al dissenso?

Avevo detto che c'era un problema col dissenso, che è stata una roba che mi è stata molto rinfacciata in Rete dalla gente. Evidentemente non è su di me il problema a cui io mi riferisco, però è innegabile che in Italia rispetto a vent'anni fa, rispetto a quando io ero un po più giovane, esista. Il conflitto di fatto, per esempio, di piazza è praticamente azzerato, nel senso che succedono molte meno cose rispetto a prima. Eppure queste poche cose che succedono sono represse molto di più, nel senso che se vent'anni fa qualcuno avesse parlato di ragazzini che si siedono per terra sul raccordo anulare o che tirano una latta di vernice non avrebbe sconvolto nessuno. Succedevano cose molto più pesanti. Adesso, per una cosa che allora sembrava una ragazzata si scomodano reati, ipotesi di di associazione a delinquere e il blocco statale viene ripenalizzato fino a 9 anni di galera. Cose che oggettivamente sono completamente sproporzionate e questa cosa qua secondo me ,il fatto di non coglierla, rischia di farci un po’ scivolare verso una società in cui poi veramente la manifestazione del conflitto, anche non particolarmente cruenta, viene sepolta in galera.