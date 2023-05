Giancane, il musicista che firma le musiche delle serie di Zerocalcare

Al secolo Giancarlo Barbati, è il cantautore romano (ex chitarrista del gruppo Il Muro del Canto) che collabora per la seconda volta con il fumettista di Rebibbia per quanto riguarda la colonna sonora della sua seconda attesissima serie animata. Dopo aver firmato la soundtrack di Strappare lungo i bordi, Giancane torna a occuparsi del lato musicale di “Questo mondo non mi renderà cattivo”

Giancane, pseudonimo di Giancarlo Barbati, è il cantautore romano (ex chitarrista del gruppo Il Muro del Canto) che collabora per la seconda volta con Zerocalcare per quanto riguarda la colonna sonora della seconda attesissima serie del fumettista. Dopo aver firmato la soundtrack del debutto televisivo del maestro del fumetto italiano, ossia l'acclamata serie Strappare lungo i bordi, Giancane torna a occuparsi del lato musicale di Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova opera animata in arrivo su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il prossimo 9 giugno.

Dopo il recente annuncio del nuovo disco, intitolato Tutto male (in uscita il prossimo 9 giugno, proprio come la nuova serie di Zerocalcare, e in arrivo dopo gli album Una vita al top del 2015, Ansia e disagio del 2017 e Strappati lungo i bordi del 2021), il cantautore romano ha svelato il coinvolgimento nel nuovo progetto del fumettista, il quale ha scelto i suoi brani per la nuova fatica televisiva-fumettistica, prodotta da Movimenti Production - società del gruppo Banijay - in collaborazione con BAO Publishing.



In fondo a questo articolo vi mostriamo il post di IG con cui Giancane ha annunciato il nuovo disco e le tracce della colonna sonora di Questo mondo non mi renderà cattivo.