Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie di Zerocalcare

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell’attesissima nuova serie animata firmata dal celebre fumettista italiano, in arrivo dal 9 giugno su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). In occasione di un incontro di Zerocalcare con il pubblico al Salone Internazionale del Libro di Torino, la piattaforma di streaming ha diffuso il trailer

È uscito il trailer ufficiale di Questo mondo non mi renderà cattivo, l’attesissima nuova serie animata firmata dal celebre fumettista italiano Zerocalcare, in arrivo dal 9 giugno su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). In occasione di un incontro di Zerocalcare con il pubblico al Salone Internazionale del Libro di Torino, la piattaforma di streaming ha diffuso il video che anticipa ciò che vedremo. Il prossimo 9 giugno tutti gli episodi della serie saranno disponibili sullo streamer.

"So' un macello aggrovigliato di dolori, solitudine, frustrazione, abbandono e senso di colpa... Tranquilli e sereni praticamente non ce stamo mai. Perché intorno c'hai le macerie. E che c***o di sciacallo sta bene nelle macerie?”, questa è la “presentazione ufficiale” dello show, per dirla proprio alla Zerocalcare…

Comunque bentornato Zero e bentornato Zerocalcare! Entrambi mancavano molto agli sfegatati fan dell’uno e dell’altro. Fin dall’uscita del primo teaser trailer, diffuso in rete lo scorso febbraio, il folto stuolo di appassionati del fumettista autore di capolavori cartacei del calibro di Dimentica il mio nome, Un polpo alla gola e Macerie prime non hanno pensato ad altro.



Potete guardare il trailer di Questo mondo non mi renderà cattivo nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



La nuova serie animata di Zerocalcare

Questo mondo non mi renderà cattivo è scritta, diretta e interpretata da Zerocalcare. La serie animata sarà composta da 6 episodi, della durata di circa mezz’ora ciascuno.

Riporta sullo schermo il mondo narrativo, il linguaggio unico e i personaggi iconici dell'universo di Zerocalcare.

Ritroviamo quindi Zero, Sarah, Secco e l'Armadillo (quest’ultimo, come è noto, è l’immancabile coscienza di Zero - che fa molto la coscienza di Zeno, a dirlo - doppiata anche questa volta dalla voce dell’attore Valerio Mastandrea).

I soliti personaggi nati dalla mente e dalla penna di Zerocalcare sono protagonisti di una narrazione sui generis fatta di digressioni, colpi di scena, aneddoti ed emozione pura. Il titolo suona come una sorta di mantra, un rosario che lo stesso Zerocalcare si ripete nei momenti in cui si sente attanagliato dal male del mondo, tentato come siamo tutti (ahinoi) di intraprendere la strada sbagliata, quella che porta alla scelta che sembra la più facile ma che - con il proverbiale senno di poi - ci inquinerà l’anima, oltre alla vita.

L'immancabile miscellanea di ironia, riferimenti pop e tematiche politiche, etiche e sociali Non soltanto i personaggi a noi cari affolleranno gli episodi di questo show: torna anche l'altrettanto caro sapiente mix di ironia, riferimenti pop (anche alle serie della stessa "casa madre", Netflix. Per esempio non mancano all'appello citazioni, omaggi e riferimenti a Bridgerton, come si può notare dallo stesso trailer diffuso in queste ore). Fa parte della ricetta di Zerocalcare anche l'ingrediente speciale, che amalgama il tutto con un retrogusto di amara intelligenza: le tematiche profonde che toccano politica, società, etica e problemi generazionali chiaramente ci sono tutte. Altrimenti che Zerocalcare sarebbe? Non lui, appunto.

Cesare, il vecchio amico che torna nel quartiere

Il trailer diffuso dai canali ufficiali di Netflix nelle scorse ore introduce un nuovo personaggio: è Cesare, un vecchio amico che torna nel quartiere dopo essere stato via per parecchi anni. Farà fatica a riconoscere quel mondo in cui è vissuto fin da bambino. Zero vorrebbe tanto aiutarlo, tuttavia capisce ben presto che non può fare niente per Cesare: non è lui che può fargli trovare il suo posto nel mondo. Non è lui come non è nessun altro, se non lo stesso Cesare.

E comunque, come è già accaduto nella prima e precedente serie animata di Zerocalcare (l'acclamata Strappare lungo i bordi), il fatto che Zero voglia aiutare Cesare a sentirsi a proprio agio nel quartiere fa sì che venga biasimato dagli altri, Cesare compreso. “Ma che te pensi, che sei l'unico illuminato che distingue giusto e sbagliato?" sono le parole che Secco pronuncerà, in un momento di inaspettata lucidità.

Ma come ricorda Paolo Armelli in un recente articolo apparso su Wired Italia, l’arrivo di Cesare “mette in profonda crisi il protagonista, che da vent'anni non pronunciava più il suo nome. Lo spettro di amicizie interrotte, vecchi valori abbandonati e in generale la frustrazione di non riuscire a fare la scelta giusta per trovare il proprio posto nel mondo saranno il punto di partenza che porterà Zero a una nuova consapevolezza, dopo essere stato però (letteralmente) avviluppato da tentacoli che portano il nome di dubbi, insicurezza e sensi di colpa”.

Zerocalcare doppia tutti i personaggi, eccezion fatta per l'Armadillo

Assieme al fumettista, il quale doppia la maggior parte dei personaggi, torna anche Valerio Mastandrea a prestare la sua ugola all'Armadillo (e chiaramente non mancherà quello che è diventato il suo tormentone: “Stoc**zo”). È stata confermata pure la collaborazione tra l'autore di fumetti (e serie animate, ormai bisogna aggiungerlo) e il cantautore romano Giancane, che ha realizzato la sigla ufficiale della serie, Sei in un Paese Meraviglioso, tratto dal suo nuovo album Tutto Male.



