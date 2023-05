Questo mondo non mi renderà cattivo, poster della serie di Zerocalcare

Netflix ha rilasciato sui suoi canali social una locandina della seconda serie animata del fumettista di Rebibbia, che arriverà il 9 giugno Condividi

Zerocalcare, l'armadillo, Sara, l'Amico Cinghiale, Secco. Ci sono loro e molti altri personaggi nella locandina di Questo mondo non mi renderà cattivo che Netflix ha diffuso giovedì 11 maggio attraverso i suoi canali social. La nuova serie animata del fumettista di Rebibbia arriverà sulla piattaforma streaming dal 9 giugno, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick. Come già spiegato dallo stesso artista, non sarà un sequel di Strappare lungo i bordi, prima sua serie animata, ma una nuova storia che affronterà nuove tematiche con la solita poetica di Zerocalcare. Potete vedere il poster in fondo a questo articolo.

QUESTO MONDO NON MI RENDERÀ CATTIVO, IL TEASER Nel teaser rilasciato ad aprile si vede uno Zero finito nei guai, interrogato dalla polizia dopo fatti che non conosciamo ma che sembrano coinvolgere lui e il suo gruppo di amici. Vediamo anche una scena di protesta interpretata da dinosauri antropomorfi e assistiamo a tutta la preoccupazione di Lady Cocca, la madre di Zero, per la situazione in cui si trova il figlio. vedi anche ZeroCalcare, il teaser di Questo mondo non mi renderà cattivo

ZEROCALCARE AUTORE, REGISTA E DOPPIATORE Zerocalcare riprende le redini di una serie animata da autore, regista, protagonista, come personaggio animato ma anche in qualità di doppiatore accompagnato da Valerio Mastandrea che presta ancora una volta la sua voce all’Armadillo, animale guida che rappresenta la coscienza del fumettista di Rebibbia. La serie avrà sei episodi della durata di mezz’ora circa ciascuno ed è prodotta da Movimenti Production (gruppo Banijay) assieme a BAO Publishing, editore dei fumetti di Zerocalcare. vedi anche Zerocalcare torna con Questo mondo non mi renderà cattivo, il trailer

LA SINOSSI DELLA SERIE Nella sinossi ufficiale diffusa da Netflix col teaser leggiamo: "Un vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto - si legge nel comunicato -. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo". Il testo prosegue: "Questo mondo non mi renderà cattivo racconta la difficoltà di rimanere se stessi in mezzo alle contraddizioni della vita. Il titolo stesso della serie, che trae ispirazione da un brano di un cantautore romano, rappresenta una sorta di mantra, una frase che lo stesso Zerocalcare si ripete, quasi per auto-convincersi, nei momenti più difficili, quelli in cui diventa più forte il rischio di fare scelte sbagliate e rinnegare i propri ideali pur di togliersi dai guai". vedi anche Guarda la playlist video di Sky a tema serie tv

