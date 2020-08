Giornata internazionale del gatto 2020, le razze più curiose

3/10

L'Exotic Shorthair è un incrocio fra un British Shorthair e un American Shorthair. Ha la corporatura di un gatto persiano ma il suo pelo è corto. Caratterizzato da un'espressione tenera e dolce, a volte sembra triste per via degli occhi grandi, il naso piccolo e schiacciato e le orecchie piccole. Il suo pelo tende a non cadere. Per questo è ideale per le persone allergiche

17 febbraio, festa del gatto: nelle case degli italiani sono più di 7 milioni. FOTO