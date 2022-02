3/15 ©Getty

E nella scelta tra cane e gatto sembra che nel 2020 - anno in cui è scoppiata la pandemia - la preferenza sia andata verso i mici. Come evidenziato da Idealo, portale internazionale di comparazione prezzi, le ricerche online di prodotti per i felini sono aumentate del 98,5%, contro un aumento dell'83,3% di quelle per i prodotti per i cani

Cani e gatti, in casa arriva un cucciolo: le regole da rispettare