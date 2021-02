Festa del Gatto 2021, in era Covid è il nuovo migliore amico dell’uomo

Il 17 febbraio, in Italia, si celebrano i mici domestici. Da un'analisi di Idealo, portale internazionale sulla comparazione prezzi, l'interesse online nei confronti dei prodotti per questi animali è quasi raddoppiato nel 2020 con un trend di crescita maggiore rispetto a quello per i cani Condividi:

Il nuovo migliore amico dell'uomo, nell'anno della pandemia, sembra essere diventato il gatto. In occasione della Giornata nazionale dedicata a questo animale, Idealo, portale internazionale di comparazione prezzi, ha analizzato l'aumento delle ricerche online di prodotti per gli amici domestici. Nell'anno della pandemia, l'interesse verso la merce per i mici è quasi raddoppiato con un trend di crescita maggiore rispetto a quello dei prodotti per i cani.

Lockdown e isolamento in compagnia di un gatto approfondimento È il World Cat Day: 10 curiosità sul mondo dei gatti Dall'analisi di Idealo si nota che le ricerche online di prodotti per animali, negli ultimi 12 mesi, sono più che raddoppiate (+127,0%). Questo è segno che molti italiani, nei mesi più difficili della pandemia, hanno deciso di approfittare del tempo a disposizione e della permanenza a casa per adottare un compagno animale da accudire e con cui condividere le giornate, specialmente quelle dei bambini. Nella scelta tra cane e gatto, tuttavia, sembra proprio che nel 2020 la preferenza sia andata verso questi ultimi: le ricerche online di prodotti per gli amati felini, infatti, sono aumentate del 98,5% contro un aumento dell'83,3% di quelle per i prodotti per i cani.

Oltre al cibo, si cercano giochi, trasportini e prodotti per la cura del gatto leggi anche Coronavirus, crescono le adozioni di animali durante la pandemia Se al primo posto tra i prodotti più cercati per i gatti si trovano quelli alimentari, una gran parte di proprietari di felini cerca anche merce per la cura e il benessere del proprio compagno a 4 zampe. Tra i prodotti più cercati online nell’ultimo anno, al primo posto troviamo, appunto, il cibo per gatti con proposte specifiche formulate per garantire il benessere e la salute del proprio animale, seguito dai trasportini, i tiragraffi, le lattiere e gli accessori per la toelettatura. L’e-commerce è intervenuto in soccorso dei nuovi padroni di gatti, aiutandoli a risparmiare online sugli acquisti. La comparazione dei prezzi e l’acquisto nel mese più conveniente, nel corso degli ultimi 12 mesi, avrebbe portato un risparmio massimo medio sui prodotti per animali che ha sfiorato il 25%. In particolare sui prodotti per i gatti il risparmio medio è stato del 70,6% sui giochi, del 61% sui prodotti per la toelettatura, del 42,7% sui tiragraffi e del 30,3% sul cibo.