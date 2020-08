È il World Cat Day: 10 curiosità sul mondo dei gatti

La prima giornata internazionale del gatto risale al 2002: a istituire l ’International Cat Day è stato l’ International Fund Animal Welfare , ente di beneficenza per il benessere e la conservazione degli animali nel mondo. Alcuni Paesi prevedono anche una Giornata Nazionale dedicata al micio: in Italia si festeggia il 17 febbraio .

Gatto spaziale

Dopo il cane Laika e lo scimpanzé Ham, nel 1963 la Francia ha lanciato un gatto nello spazio, facendo sperimentare al pezzato Félicette una manciata di minuti senza gravità, per tornare sulla Terra sano e salvo. Grazie ad una raccolta fondi online, l’Astrocat, dimenticato dai più, ha recentemente ottenuto la sua personale statua di bronzo, alta 1 metro e mezzo.

Un sindaco coi baffi

La cittadina di Talkeetna, in Alaska, può vantare un gatto sulla poltrona di sindaco: per vent’anni un micio soriano ha rivestito il ruolo di sindaco onorario. Stubbs, dal pelo rosso, è stato regolarmente eletto dai cittadini e, sebbene non avesse alcun potere legislativo, è diventato nel tempo un simbolo del posto, tanto da divenire un’attrazione per turisti e visitatori della zona. Il felino è scomparso nel 2017.

Il più vecchio del mondo

La vita media di un felino domestico si aggira intorno ai 15-20 anni. Ma Crème Puff è un caso eccezionale: il gatto è scomparso a 38 anni (e 3 giorni) di età, nel 2005, in Texas. Anche il nonno, che apparteneva allo stesso padrone, tempo prima si era rivelato particolarmente longevo, arrivando a spegnere 34 candeline.