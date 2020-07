Ecco Qoobo, il gatto-robot che funge anche da cuscino

Diciamolo subito: Qoobo non può sostituire l’affetto di un vero gatto. È piuttosto un gadget molto divertente che ha fatto la sua comparsa quest’anno per la prima volta all’Ifa di Berlino, la più importante fiera europea di elettronica di consumo, e poi è stato portato "in tour" in giro per il mondo nei principali eventi di settore.

Un gatto da 200 dollari



Il gatto-robot è in grado di reagire alle carezze muovendo la coda in decine di diverse combinazioni. Costa 200 dollari, l’equivalente di circa 180 euro, e può essere usato anche come cuscino. Ideato dalla Yukai Engineering, è in grado di “comportarsi” - se così si può dire - diversamente in base al tipo di carezze che riceve.

“L’ideale per chi ha casa piccola”



L’idea di base è quella di dare alle persone che non possono avere un animale una seppur piccola alternativa: “Noi a Tokyo viviamo spesso in appartamenti molto piccoli e non possiamo permetterci animali. Per questo - racconta Shunsuke Aoki, fondatore della Yukai Engineering - abbiamo creato un robot che possa sostituirli”.