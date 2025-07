Pablo, il gatto australiano sopravvissuto ad un lavaggio di 55 minuti

Il gatto Pablo, un Birmano di circa nove mesi, ha sfiorato una tragedia domestica ma, incredibilmente, è sopravvissuto a un ciclo completo di lavatrice. Secondo lo Small Animal Specialist Hospital di North Ryde (Gold Coast, Australia), Pablo si era nascosto tra i panni in attesa di un buon posto per un pisolino. I suoi proprietari, ignari, hanno avviato un ciclo a freddo da 55 minuti, con circa 3 000 giri di centrifuga. Al termine del processo lo hanno trovato fradicio, tremante e privo di sensi, con lesioni cerebrali e polmonari dovute allo stress meccanico e all’acqua gelida. La dottoressa Ella Yarsley, che ha seguito Pablo, ha dichiarato: “Era probabilmente nelle condizioni più gravi che abbia mai visto in un caso del genere… non molti hanno visto gatti attraversare un intero ciclo di lavatrice e sopravvivere”.