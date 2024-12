M5S, Grillo scrive a Schlein: "Prenditi Conte, lavora per voi"

Nei giorni in cui si sono riaperte le urne online per il voto bis della Costituente, il Garante del Movimento si rivolge ironicamente alla segretaria del Pd per attaccare ancora l’ex presidente del Consiglio: "È la persona giusta per guidare il Pd. Ha già portato risultati tangibili: ha trasferito milioni di voti dal M5s al Pd. Sono certo che porterà il suo stile unico, fatto di compromessi creativi, strategie e un tocco di teatralità istituzionale. È pronto a dare al vostro progetto l'imprevedibilità che mancava"

Dopo il video di qualche giorno fa in cui guidava un carro funebre , Beppe Grillo torna ad alimentare lo scontro con Giuseppe Conte proprio nei giorni in cui si sono riaperte le urne per il voto bis della Costituente del M5S , in corso fino a domenica. Il fondatore del Movimento lo fa inviando una sarcastica "lettera di referenza per Candidatura di Giuseppe Conte" alla segretaria del Pd Elly Schlein.

Il voto e le mosse di Grillo

Fino a domenica, le urne online del M5s resteranno di nuovo aperte proprio su richiesta di Grillo, che non ha gradito l'esito della Costituente chiusa due settimane fa. Anche stavolta, come nel primo voto, affinché la consultazione sia valida dovrà partecipare almeno la metà degli iscritti. Grillo ha già detto chiaramente che si aspetta di uscire di nuovo sconfitto, ma questo non gli impedisce di proseguire una battaglia che, da una parte, mira a scongiurare il raggiungimento del quorum - e quindi a invalidare l'eliminazione del ruolo del Garante e la scelta di modificare il simbolo - e dall'altra punta a colpire Conte. Non è un caso che una delle accuse che più spesso la cerchia di Grillo rivolge al presidente è quella di voler trasformare il Movimento in un cespuglio del Pd e di snaturare così i valori originari del progetto Cinque Stelle. Intanto la cerchia di Conte davanti alla notizia della lettera di Grillo a Schlein ha fatto spallucce, come a derubricare: "L'abbiamo visto dalle agenzie". Più diretta la senatrice M5S Alessandra Maiorino: "Grillo scrive a Schlein. Se in questi anni si fosse impegnato per sostenerci con il fervore con cui oggi tenta in ogni modo di affossarci, saremmo ancora al 33%".