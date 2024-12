Grillo, oggi messaggio del fondatore del M5S dopo lo scontro con Conte

Il Garante del Movimento ha annunciato una comunicazione alle 11.03, orario che ad alcuni è sembrato un riferimento alla data dell’11 marzo 2022 quando venne votato lo statuto che disegna il ruolo occupato dall’ex presidente del Consiglio. Fra le ipotesi anche un discorso sul simbolo o un invito all’astensione a pochi giorni dalla riapertura delle urne per la Costituente ascolta articolo

Arriveranno alle 11.03 precise le attese parole di Beppe Grillo che, pochi giorni prima della riapertura delle urne per la Costituente del M5S, lunedì è tornato a farsi vivo sui social pubblicando un post - con foto di Gianroberto Casaleggio - per annunciare che stamattina in una diretta video comunicherà "un delicato messaggio".

Le ipotesi Diverse le ipotesi su cosa potrebbe dire il fondatore del Movimento 5 Stelle: un ricorso sullo statuto, qualcosa sul simbolo, un invito all'astensione. La prima ipotesi è emersa fra gli storici del Movimento, che hanno scorto un messaggio nell’orario dell'annuncio: 11.03 sembra una citazione dell'11 marzo 2022, il giorno in cui venne votato lo statuto che disegna il ruolo occupato da Giuseppe Conte. Questo potrebbe quindi suggerire l'intenzione di Grillo di impugnare quel passaggio, mettendo così in discussione il presidente. Fra i parlamentari vicini a Conte, però, si ricorda che quello Statuto disegnò anche il ruolo di Garante che Grillo ha ricoperto in questi due anni: Garante, oltretutto, anche dello Statuo che ora impugnerebbe. Resta poi in campo l'invito all'astensione. Grillo ha chiesto la ripetizione del voto per la Costituente: il suo obiettivo è annullare buona parte delle decisioni prese una decina di giorni fa, prima fra tutte la cancellazione della figura dello stesso Garante. Un risultato che Grillo potrebbe ottenere se non venisse raggiunto il quorum. "Grillo cosa sta dicendo? Avete rovinato tutto, avete cancellato le regole fondative, a questo punto chi se ne fotte di come andrà la votazione, tanto il quorum lo raggiungeranno visto che Conte ha cancellato gli iscritti - ha detto l'ex ministro Danilo Toninelli, che fa parte della struttura del Movimento ed è considerato vicino al Garante - Vada come vada, immagino che Grillo farà attivare i suoi legali per reimpossessarsi del simbolo. E Conte anche formalmente sarà obbligato a fare il suo partito". Approfondimento La sfida intestina al Movimento 5 Stelle passa anche dai social

Il voto e la battaglia legale: i due fronti La battaglia legale sembra destinata ad andare ben oltre il voto del prossimo fine settimana, che metterà da parte uno dei due leader del Movimento: Grillo se verrà confermata l'estinzione del suo ruolo, Conte in caso contrario, visto che difficilmente potrebbe continuare a guidare il partito con a fianco la figura ingombrante del fondatore. È indubbio comunque che il simbolo sia uno degli oggetti di maggior contesa. Fra gli ex rimasti fedeli al Garante, più di uno ipotizza che in caso di nuova "sconfitta" alle urne, Grillo possa mettere in atto un piano B, cominciando a lavorare per presentare alle prossime politiche una nuova forza col logo del M5S. Da Pomigliano d'Arco (Napoli), dove è intervenuto al presidio dei lavoratori Trasnova ai cancelli dello stabilimento Stellantis, Conte ha preferito non rinfocolare lo scontro diretto con Grillo: dal suo annuncio "non mi aspetto nulla - ha detto il presidente del M5S - aspettiamo che si rivoti. Ha chiesto che si rivoti e voteremo, ha chiesto la riconferma di un bagno di democrazia e abbiamo risposto richiamando tutti gli iscritti a votare, questa è la democrazia". Leggi anche M5S, scontro Conte Grillo. Davide Casaleggio: "Hanno perso entrambi"