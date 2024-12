M5S, oggi il voto sulla Costituente: lo scontro Grillo-Conte

Secondo il capogruppo M5s alla Camera, Francesco Silvestri, Beppe Grillo "vuole portare all'estinzione il M5S" e ci sono "molte parole contro Conte" ma non avrà effetto sul voto. "Tra tutte le cose, mi dispiace soprattutto aver sentito che le sue proposte sono cadute nel vuoto perché non è vero e non mi aspetto queste cose da lui, che evidentemente non ci ha seguiti in questi anni in Parlamento”, ha aggiunto Silvestri, sottolineando che “mi dispiace ma che pensi che una cosa o esce da lui oppure non esiste. Dopo 15 anni il M5s cammina da solo, questo va accettato”