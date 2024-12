Stellantis, da Mirafiori a Melfi: fabbriche tra Cig e stop produzione

Introduzione

L'uscita da Stellantis di Carlos Tavares, in anticipo di più di un anno sui tempi previsti, è al centro dell'attenzione. John Elkann è già al lavoro per definire la rotta, ma il nuovo amministratore delegato non arriverà subito. L'azienda intanto si muove in un contesto difficile e in Italia a novembre ha registrato un nuovo forte calo delle vendite pari al 24,6%. Ma qual è la situazione delle fabbriche Stellantis? Da Mirafiori a Modena, ecco il quadro della situazione